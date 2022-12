Il ne peut s’empêcher de voler dans les magasins de Libramont et Saint-Hubert

"Depuis ces faits-là, je n’ai plus de problème avec la police ou la justice", affirme le prévenu au juge André Jordant.

Le procureur de division Dimitri Gourdange manque s’étrangler. "Pardon ? Plus du tout ? Ni en août, ni en octobre ?".

"Ça se peut, répond le prévenu tout penaud, mais j’ai remboursé."

« Visiblement, la leçon ne porte pas ses fruits »

Le trentenaire traîne un casier de 7 condamnations en correctionnelle, dont six pour des faits de vol ou extorsion.

"Il est temps que ces problèmes-là soient définitivement derrière vous. Avec un casier judiciaire déjà bien chargé, vous risquez des sanctions de plus en plus lourdes", prévient le juge André Jordant.

Dimitri Gourdange requiert d’ailleurs 20 mois de prison et 1 600 € d’amende. "Onze vols et tentatives de vol lui sont reprochés aujourd’hui et deux vols à l’étalage sont en cours d’information judiciaire. Visiblement, la leçon ne porte pas ses fruits", regrette-t-il.

Me Hins souligne les efforts fournis par son client pour se remettre sur le droit chemin. "Il n’a pas été gâté par la vie, il était en déperdition. Maintenant, il a un appartement, une formation. Il s’est sorti de l’héroïne, il reste ce problème d’alcool, mais il met tout en place pour essayer de s’en sortir. Il est suivi chez Solaix. Il preste dans une entreprise de formation par le travail. On ne va pas le remettre maintenant en prison, pour mettre tous ses efforts et son suivi à néant." Elle sollicite une peine de probation autonome, voire un sursis probatoire.

Pas de quoi convaincre le Tribunal correctionnel de Neufchâteau qui condamne Dimitri Manant à 20 mois de prison. "La multiplicité des faits et les nombreux antécédents spécifiques justifient une peine sévère", peut-on lire dans le jugement. Néanmoins, le juge André Jordant a décidé de laisser une ultime chance au trentenaire, en lui accordant un sursis probatoire de 5 ans pour 14 mois de prison. Pour éviter la réclusion, il devra suivre toute une série de conditions.