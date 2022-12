En 2023, la sécurité sera un élément majeur à Hotton où le budget a été présenté

Quelques instants plus tôt, l’échevin des Finances, Simon Habran, avait affiché lui une réelle prudence, malgré le boni à l’exercice propre de près de 205 000 €.

Il le souligne, l’avenir est incertain et "la situation est compliquée." Il ajoute cependant que les additionnels ne sont pas augmentés. "Si les recettes augmentent, les dépenses également."

Cela ne grève cependant pas, dit-il, "les aides aux secteurs sportif, culturel ou via des primes." En outre, à l’extraordinaire, 72 projets sont budgétés, dont l’aménagement de plusieurs places ou le rénovation du hall sportif.

La minorité voulait une provision plus importante

la minorité H12.O prend acte de ce budget et, via sa conseillère Marielle Remy y va de plusieurs questions techniques sur différents dossiers. Elle, tout comme son groupe, verrait bien une provision plus importante. Pourquoi ? L’IPP cette année comptera un enrôlement de 14 mois et non 12. "Le montant qui sera perçu est plus élevé. Il s’agit d’un one shot. On aurait pu en profiter pour augmenter la provision." C’est un des arguments qui poussera cette même minorité à s’abstenir sur le budget, argument couplé à celui de "choix politique qui ne sont pas ceux que nous aurions pris", dixit Marielle Remy.

Plus de taxation sur les bâtiments inoccupés ?

Lors des débats, Marc Breuskin épingle les aspects environnementaux présents dans le budget. "Est-il possible de connaître le bilan carbone que vous souhaitez atteindre ? Comment comptez-vous accompagner la population dans ce cadre ? Sur le plan des investissements quelles seront vos réductions de charges, notamment après des chantiers d’isolation."

Simon Habran explique que l’engagement d’un nouvel agent POLLEC pourra affiner les chiffres qui "existent déjà", dit-il.

Philippe Courard, conseiller de la minorité, se penche pour sa part sur la problématique du logement et notamment des bâtiments inoccupés, voyant bien une taxation élevée pour "envoyer un signal clair."

La bourgmestre rétorque. "Nous sommes conscients du problème mais ce n’est pas évident et ce n’est pas faute d’essayer."

La dotation au CPAS en hausse

Un budget peut en cacher un autre. Avant l’examen du budget communal, c’est celui du CPAS qui a été débattu. La présidente de l’Action sociale, Marie-Anne Benne est à la barre. Avant d’analyser les synergies qui existent entre le CPAS et la Commune, et mettre en avant l’étroite collaboration des deux entités, la présidente a évoqué le budget où la crise énergétique plane évidemment même si la présidente avance qu’il est "actuellement difficile d’estimer les aides qui seront demandées."

En attendant, la dotation communale est en augmentation de près de 50 000 €, arrivant à un total de l’ordre de 751 000 €. "Soit 131 € par habitant", précise Marie-Anne Benne.

Notons que 35 000 € sont également ajoutés en provision du côté de la Commune pour d’éventuelles demandes. Sur ce point Marielle Remy verrait bien cette somme directement affectée au CPAS. Philippe Courard, analysant les chiffres d’occupation du home, demande si la majorité anticipe les choses pour, par exemple, un agrandissement de l’infrastructure. "Ce n’est pas à l’ordre du jour dans un avenir très proche."

Au vote, la minorité s’abstient.