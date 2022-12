Chiny : un budget communal réaliste et généreux pour 2023

La mise en place, dès janvier, d’une régie communale autonome pour la gestion et le fonctionnement du centre sportif impacte positivement les dépenses communales, mais n’efface pas malgré tout les conséquences de la crise actuelle. Ainsi on prévoit des augmentations des dépenses de 23 000 € pour le fonctionnement, 41 000 € pour le chauffage et 180 000 € pour le personnel.

"Trois indexations sont prévues en février, mai et août. Des indexations qui augmenteront le coût du personnel d’environ 4% sur l’année. Par contre, comme c’est le cas depuis maintenant 17 ans, aucun impôt n’a été augmenté, ni au niveau des centimes additionnels ni à l’IPP. De même, la taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers restera identique même si la Région nous oblige à l’équilibre sur ce poste. Nos excellents résultats financiers nous permettent d’en redistribuer une partie vers notre population qui, en ces temps difficiles, mérite d’être soutenue. Le rôle fondamental d’une commune n’est pas de thésauriser à outrance mais bien de veiller à améliorer le cadre de vie de ses concitoyens. Des moyens conséquents seront dégagés à cet égard dans le budget".

Citons 15 000 € pour le Parc national de la vallée de la Semois, 15 000 € pour la mobilité douce, 25 000 € pour le fleurissement, 25 000 € pour la création de primes à l’achat, à la construction et à la rénovation, 100 000 € pour le chèque citoyen "aide au pouvoir d’achat" qui passe de 25 € en 2022 à deux fois 20 € en 2023 ou encore 25 000 € pour le budget citoyen destiné à soutenir des initiatives et projets utiles à la collectivité.

A l’extraordinaire des emprunts sont prévus pour la rénovation du bûcher à Moyen (150 000), la rue de Jamoigne à Moyen (100 000), l’aménagement d’une aire de mobile-home sur le site de l’ancien camping de Jamoigne (100 000), ainsi que le financement du remplacement de l’éclairage public par du LED. "Deux mots suffisent pour définir l’année budgétaire 2023 : réalisme et générosité !" conclut le bourgmestre.

Régie communale autonome: pas mal d’avantages pour la Commune

La régie communale autonome (RCA) est une structure qui permet aux communes de gérer certaines de leurs activités à caractère commercial et industriel de manière décentralisée.

Son fonctionnement s’organise autour de trois organes à savoir un conseil d’administration dont les membres sont désignés par le conseil communal, un comité de direction chargé de la gestion journalière ainsi que de l’exécution des décisions du CA et un collège des commissaires, chargé du contrôle de la situation financière et des comptes annuels. Le principal atout de la RCA est d’être une personne morale de droit public possédant une personnalité juridique distincte de celle de la commune dont elle constitue pourtant l’émanation directe. De cette caractéristique découlent certains avantages comme la maîtrise de sa gestion, la souplesse de gestion proche du management d’entreprises, assujettissement à la TVA et son propre personnel.

À ce sujet elle est entièrement libre d’opter soit pour le régime statutaire, soit pour le régime contractuel.

La RCA offre également comme avantage de permettre à la commune de garder un certain contrôle sur ses activités en sachant toutefois que la commune doit rester, le seul bailleur de fonds.