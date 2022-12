Au total, 3568 places ont été retenues aujourd’hui. "Le manque de place d’accueil de la petite enfance constitue un frein à l’emploi et à la formation et reste problématique pour l’organisation des familles, est-il expliqué dans un communiqué de presse. Cela est d’autant plus vrai pour les familles monoparentales qui sont constituées en grande majorité de mères élevant seules leur(s) enfant(s)."

La création de ces places a fait l’objet d’un appel à projet lancé en avril dernier. Le nombre de projets rentrés étant supérieur à l’offre, un classement a été réalisé par l’ONE et le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale

Les projets sélectionnés bénéficient d’un subside à l’infrastructure de 80%, d’une sélection dans une programmation ONE et d’une aide à la promotion de l’emploi (APE) à concurrence de 1,5 équivalent temps plein pour 7 places ouvertes.

Les communes concernées

-Arlon: 14 places de plus pour la crèche Petit Cœur

-Arlon: 7 places de plus pour Arche Dadoux

-Arlon: déménagement de la crèche "A Petits Pas" et augmentation de la capacité d’accueil initiale (6 places de plus)

-Bouillon: 10 places de plus pour Clapotine à Noirefontaine

-Durbuy: agrandissement et déménagement de la maison de l’enfance de Barvaux-sur-Ourthe (7 places de plus)

-Etalle: 21 places pour la Pirouette 2.0

-Habay: création d’une crèche "Les petits Habaysiens" (35 places)

-La Roche-en-Ardenne: 6 places de plus avec l’extension de La Bambinerie

-Léglise: 14 places de plus pour Cœurs d’Enfants

-Libin: création de Lib’bambins (21 places)

-Manhay: création d’une crèche à Lamormenil (14 places)

-Martelange: 12 places de plus avec l’extension de la crèche communale

-Rendeux: 6 places de plus au Cerf-Volant

-Saint-Hubert: 6 places de plus pour Les P’tites Frimousses

-Sainte-Ode: 6 places de plus avec l’extension de la crèche l’Ode aux Câlins.

-Tenneville: 6 places de plus avec l’extension de Place aux Câlins

-Tenneville: 6 places de plus au Co-accueil Champlon.

-Vaux-sur-Sûre: 14 places de plus pour Mini-Souris à Sibret

-Virton: 14 places de plus pour Les P’tits Futés.