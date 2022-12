Un nouveau projet immobilier à Heinstert

Il s’agit de dix maisons de 3 ou 4 chambres, avec ou sans garage, avec à chaque fois deux emplacements de parking. Maisons et appartements, tous équipés de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur, avec de grandes terrasses exposées sud. Un budget estimé à 6 000 000 € HTVA.

Toujours au même lotissement communal d’Heinstert, sur proposition de l’échevine Heynen, les conseillers ont décidé cette fois la mise en vente de gré à gré de 7 terrains à bâtir (estimation 15 800 € l’are). L’échevin des travaux Jean-Marie Meyer a quant à lui proposé l’acquisition de petites parcelles de terrains à Schadeck dans le cadre de la création d’une voie lente (cyclable et piétonne) reliant Attert, à Arlon et à Martelange. Il a précisé que le tracé initial a subi une modification pour passer de l’autre côté de la rivière Attert et rejoindre la passerelle sous la Nationale 4.

Sept bornes pour recharges électriques

Le Plan de relance de la Wallonie prévoit la mise en place d’un programme visant à amplifier le déploiement d’infrastructures de rechargement pour véhicules électriques sur le domaine public. Au vu des emplacements définis lors de la coordination avec les services d’Idélux le placement de ces 7 bornes aura lieu à Attert, à la voie de la Liberté (deux emplacements à proximité d’Antica Roma et de la commune) ; à Tontelange (deux emplacements près du hall sportif et de l’école secondaire Esva) ; à Nothomb, rue Nicolas Roeltgen (près de l’école communale et de la maison de village), à Lottert, rue de la Brasserie et au chemin des Écoliers à Heinstert.

L’échevin et président du CPAS Luc Quirynen a quant à lui précisé que PCS (Plan de Cohésion Sociale) avait un projet "aidants numériques". Stéphanie Annet, cheffe de projets PCS, a rencontré il y a peu des responsables de l’ASBL Altéo Luxembourg à Arlon. Une convention visant l’organisation de sessions d’accompagnement pour les personnes en fracture numérique sur le territoire attertois est décidée. Un local équipé d’ordinateurs et de connexions internet sera mis à disposition de l’EPN. Cet espace ouvrira ses portes à la rue de Potiers, dans les anciens locaux la FRW et Maison de l’Urbanisme.

D’autres aides ont été décidées, notamment 500 € (pour 2 ans) à l’ASBL Losange pour les projets de "soutien scolaire", 500 € à la fondation "Recherche Alzheimer", 500 € à l’ASBL "Oasis famille" (séparations malheureuses et situations conflictuelles dans certaines familles) et 2 500 € à l’association ses soins Palliatifs "Accompagner Lorraine".