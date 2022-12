Train bloqué à Marbehan : les passagers doivent continuer à pied!

«Les gens à l’arrière du train ont forcé les portes»

C’est un papa et sa fille en colère qui nous ont contactés. Valentine Haverlant, étudiante à Bruxelles, est montée à bord du train de 11 h 49 en gare de Marbehan. Mais moins de dix minutes plus tard, le train s’arrête. "C’était un arrêt assez brusque, nous explique la jeune femme. Au départ, nous devions monter dans un autre train mais cela ne s’est finalement pas fait. Ensuite, au bout de deux heures, nous devions nous faire remorquer par un autre train mais apparemment, cela demandait trop de paperasse et la SNCB s’est rendu compte que techniquement parlant, ça n’irait pas."

Après de longues heures d’attente, certains passagers ont perdu leur sang-froid. " Les personnes qui se trouvaient à l’arrière du train ont forcé les portes et sont descendues, explique encore Valentine Haverlant. Il y a eu un élan de colère et c’est normal. Certains devaient prendre l’avion à Zaventem et Charleroi. La contrôleuse et le coordinateur ont fait un travail formidable et ont tout tenté pour trouver des solutions. Ce sont leurs supérieurs qui n’ont rien fait. La contrôleuse a demandé à avoir des taxis pour ces personnes qui devaient prendre l’avion. Cela lui a été refusé. Mais à force de négociation, elle a réussi à obtenir des taxis mais seulement jusqu’à Namur. Ensuite, les gens devaient soit se débrouiller, soit payer le reste du trajet." Une situation intenable pour les nombreuses personnes concernées et qui avaient payé leur voyage en train.

«Pas d’eau, pas de chauffage, pas de toilette»

Pour Valentine et la cinquantaine de passagers à bord, c’est la mésaventure de trop. "Chaque dimanche, c’est pareil, se plaint-elle. C’est vraiment fatigant. Nous n’avions même pas d’eau, de chauffage ni d’électricité. La machine était totalement à l’arrêt, nous n’avions même pas accès aux toilettes ! Avec mon amie, nous sommes restés dans le train jusqu’à passé 15 h, jusqu’à ce que toutes les solutions soient épuisées. Nous avons été priées de descendre et avons dû marcher 40 minutes le long des rails. C’était très dangereux car il faisait glissant, c’était le long d’un talus, le chemin était empierré. Heureusement, la contrôleuse a demandé à stopper la circulation des autres trains pour notre sécurité. Elle était désespérée et nous a dit expressément que nous avions été laissés à l’abandon. Je suis fatiguée d’imaginer reprendre le train dimanche prochain, mais il faut bien. Le train est censé être une alternative écologique et au final, avec tout ça, nous n’avons plus envie de le prendre." Le papa de Valentine, Pierre Haverlant, est plus en colère. "Je l’ai vécu en tant que parent et ça, c’est autre chose, dit-il. Quand on a sa fille au bout du fil en crise de larmes, ce n’est pas possible. Je l’ai récupérée elle et son amie, avec les valises, après qu’elles ont marché dans la nature plus d’une demi-heure le long des rails. C’est scandaleux ! Et quand on me dit sur le quai que les trains deviennent vieux et que c’est normal qu’ils tombent en panne, je ne l’accepte pas. Je l’ai très mal vécu. Il faut faire quelque chose ! Chaque week-end, j’interpelle les politiques mais rien ne bouge. Je compte porter plainte contre la SNCB et je ne suis pas le seul." D’autres encore comptent bien demander une indemnisation. À l’heure d’écrire ces lignes, nous n’avons pas pu contacter la SNCB.