Nov’Ardenne s’étend à Sainte-Ode et Tenneville

Le groupe d’action locale (GAL) Nov’Ardenne qui était composé initialement des communes de Libin, Libramont, Saint-Hubert et Tellin a vu cette dernière quitter le navire en 2022. Et même si le minimum requis pour former un territoire GAL est fixé à 3 communes, cela faisait un peu juste. C’est la raison pour laquelle Nov’Ardenne s’est ouverte à Sainte-Ode et Tenneville. Ce nouveau groupe de 5 communes est occupé à plancher sur les projets qui seront mis en œuvre dans le cadre du programme 2023-2027 subventionné par des fonds européens (programme Leader). On en est au stade du préprojet et, pour déblayer les pistes de réflexion, une étude a été confiée au bureau d’études Upcity qui va analyser les spécificités géographiques et démographiques des cinq communes partenaires.