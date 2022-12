Roman - «Une terrible délicatesse», Jo Browning Wroe, Les escales «Un 1e rroman qui aborde un sujet inhabituel : le monde des embaumeurs, avec ses secrets, ses douleurs mais aussi sa délicatesse. Un jeune embaumeur part pour sa première mission à Aberfan, où un terrible glissement de terrain a fait beaucoup de morts, surtout des enfants. Cela va bouleverser sa vie et pour se reconstruire, il va revenir au chant, sa première passion.»

Jeunesse - «Olga cracra», Lamour et Meens, Mijade «Olga, petite sorcière un peu cracra, ne se lave pas beaucoup. Un jour, une verrue verte et malodorante apparaît sur son nez. Comment faire pour s’en débarrasser? Drôle et surprenant.»

Roman noir - «Un profond sommeil», Tiffany Quay Tyson, Sonatine «Alabama, années 70. Dans une carrière maudite se joue l’histoire de trois enfants. Un roman noir et moite. Une histoire sur plusieurs générations, entre racisme et superstitions.»

Le Point-Virgule (Arlon)

Bande dessinée - «La dernière reine», Jean-Marc Rochette Casterman «Jeanne Sauvage, sculptrice animalière, va façonner un nouveau visage à Édouard Roux, gueule cassée de 14-18. Une tendre complicité va naître entre ces deux êtres si différents, entre deux univers, Montmartre et le plateau du Vercors. Édouard va permettre à Jeanne de réaliser l’œuvre de sa vie, un ours… Mais à quel prix?»

Conte illustré - «Le souffleur de rêves», B. Villiot et T. Prugne, Gautier-Languereau «Venise. Zorzi Ballari apprenti souffleur de verre se blesse au travail et se voit licencier par son patron. En cachette, il va cependant continuer à s’adonner à sa passion…»

Roman - «La doublure», Mélissa Da Costa, Albin Michel «Une jeune femme fragile, un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes. Un trio pris au piège d’un jeu cruel et d’une dépendance fatale.»

La Dédicace (Virton)

Roman pour ados - «Griffes», Malika Ferdjoukh, École des loisirs «Dans un style vif et cinématographique, le thriller de M. Ferdjoukh est un policier se déroulant dans l’Angleterre victorienne. Avec son talent habituel, elle nous fait découvrir une galerie de personnages attachants et pleins d’humour.»

Bande dessinée - «De capes et de mots», F. Vesco & Kerarcoet, Dargaud «Au palais, les demoiselles de compagnie se succèdent. Aucune d’elles n’est capable de satisfaire les caprices d’une reine tyrannique. Serine décide de tenter sa chance sans se douter qu’elle va risquer sa vie. Une BD jeunesse humoristique, fraîche et intelligente.»

Roman - «La juive de Shanghai», Marek Halter, XO «À Berlin, en 1937, Ruth, juive et talentueuse couturière, se lie d’amitié avec Clara, jeune résistante allemande. Pourchassées, elles décident de rejoindre Shanghai sans se douter que dans cette ville se côtoient espions, trafiquants d’opium mais aussi résistants.»

Le canard paon : du tiers et du quart (Arlon)

Contes - «Contes culottés», Caroline Barber & Elo, Les 400 coups «Album cartonné pour les 2-4 ans. À qui appartient cette culotte? Au Petit Chaperon rouge? À un des trois petits cochons? C’est en soulevant les rabats que le lecteur obtiendra ses réponses… Des contes revisités sous forme de devinettes rigolotes.»

Album illustré - «La visite de Noël», Clément C. Moore, C.Dunn, S.Richardson, Caurette «C’est la veille de Noël et tous les animaux dorment profondément. Tous à l’exception d’un lapin qui a entendu du bruit… et qui n’est pas au bout de ses surprises… Album illustré pour les 4 ans et plus.»

Roman jeunesse - «Le Miraculeux Noël de George Bishop», Catherine Doyle, Bayard Jeunesse «Depuis le décès de sa mère, la vie de Georges n’est pas très joyeuse. Mais lorsqu’il découvre une mystérieuse boule à neige dans un étrange magasin, sa vie bascule. Une réécriture magique d’«Un chant de Noël» de Dickens.

Le temps de lire (Libramont)

Roman - «Roman Fleuve», Philibert Humm, Équateurs «Prix Interallié 2022, ce 1erroman nous conte l’aventure réelle de trois copains qui décident de descendre la Seine pour voir «jusqu’où ça va»… Une histoire qui prend l’eau dès les premières pages! Drôle, truculent, décalé. Enfin un livre où l’on rit.»

Album jeunesse - «La meilleure maman du monde», S. Perez et B. Lacombe, Margot «Magnifiquement illustré par Benjamin Lacombe, cet album reprend 17 portraits de mamans animaux. Autant de façons d’être mère. Un véritable enchantement pour petits et grands, à offrir à toutes les mamans!»

Beau livre - «L’enfant, la taupe, le renard et le cheval : une histoire animée», C. Mackesy, Les Arènes «Fort du succès du livre et du film, voici le livre du film avec des illustrations originales prennent vie grâce à la finesse de la calligraphie et des images réalisées à la main. Une ode à la gentillesse et à la solidarité.»

Le Litherer (La Roche-en-Ardenne)

Enquête - «Passeurs d’âmes et rebouteux», Philippe Carrozza, Weyrich «L’auteur poursuit son exploration des phénomènes paranormaux. Dans son style inimitable, il revient avec des interviews interpellantes de médiums, de personnes qui communiquent avec l’au-delà, d’âmes égarées de toutes confessions…»

Poche - «Je connais ton secret», S.K. Tremayne, Pocket «Thriller contemporain, paranoïaque, psychologique et oppressant qui tient en haleine jusqu’au bout et qui fait réfléchir à notre société de plus en plus dépendante du numérique. Et si cela nous arrivait et que les robots prenaient le pouvoir?»

Bande dessinée - «Nello et Patrasche», Griffo-Legendre, Kennes «Les auteurs de cette bande dessinée mettent en avant la dure réalité du peuple à la fin du XIXe siècle et les conditions difficiles d’un monde rural en déclin avec l’émergence de l’industrie navale. Un conte de Noël brut et sans concession. Craquant et émouvant!»

L'Oxygène (Neufchâteau)

Roman - «En salle», Claire Baglin, éditions de Minuit «Un 1erroman, témoignage personnel sur le travail dans une grande chaîne de fast – food. Un ouvrage simple mais intense, qui permet de nous interroger sur notre société, ses évolutions, sur l’ascenseur social dans un récit emprunt de maturité.»

Bande dessinée - «Ça va chauffer», duBus, Kennes «2022 se termine avec la parution des rétrospectives de l’année. Parmi elles, duBus revient sur l’actualité électrique de 2022. Du Covid à Poutine en passant par l’explosion des prix de l’énergie, le lecteur balance entre rires et souvenirs doux-amers.»

Jeunesse - «Les restaurants imaginaires», Clément et Montel, Little Urban «Des truffes au chocolat dans un restaurant pour chiens, un croque-monsieur bien gourmand dégusté par des ogres. Humour, cuisine, belles illustrations, jeux de mots,… Le livre parfait pour un bon moment en famille.»

Livre's (Marche-en-Famenne)

Cuisine - «Six saisons en cuisine : adoptez les saisons, la bonne cuisine suivra», J. McFadden, Marabout «Ce chef-maraîcher partage 200 recettes, de l’entrée au dessert, qui mettent les légumes à l’honneur, classées en six saisons : printemps; début, milieu et fin de l’été, automne et hiver. Et les images sont à croquer.»

Roman - «La mémoire de l’eau», M. Cowley Heller, Presses de la cité «Plongée poétique et pleine de justesse dans les émotions des personnages. Le lecteur vit 24 h dans la vie d’une femme en proie à des questions essentielles mais aussi 50 ans d’une existence bouleversée par un passé toujours présent.»

Roman graphique - «Nettoyage à sec», Joris Mertens, Rue de Sevres «Bruxelles, 70’s. François, livreur pour une boîte de nettoyage à sec, est un gars sans histoire. Il boit sa pinte au Monico et joue chaque fois les mêmes numéros au Lotto. Et il est certain qu’il va gagner. Dessins à couper le souffle et histoire rondement menée.»

Le Rat des champs (Vielsalm)

Jeunesse - «Zaïna la différente», Madeleine Dheur et Claude Cornelis, Expression de sagesse «Les aînés écrivent, les jeunes illustrent. Ensemble, ils créent des livres pour enfants. Zaïna, petite fille métisse, séjourne chez sa grand-mère. Ses parents sont en voyage. Elle est mal accueillie par les enfants de l’école. Où pourra-t-elle trouver refuge et réconfort? Comment pourra-t-elle être acceptée par les autres?»

Roman - «Le poids des choses», Marianne Fritz, Le Quartanier «Un livre grinçant sur la petite bourgeoisie rigide de l’Autriche de l’après-guerre. Un roman satirique, un diamant noir primé à l’humour féroce.»

Philosophie - «Les visionnaires», Wolfram Eilenberger, Alisio «Quatre philosophes (Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beauvoir et Ayn Rand) quatre visions du monde. Une réflexion puissante sur la condition humaine.»

Julien Bil (journaliste de L'Avenir Luxembourg)

Roman - «La ligne de nage», Julie Otsuka, Gallimard «À la piscine, Alice trouve un grand réconfort dans sa ligne de nage, à la piscine où elle fait pleinement partie d’une petite communauté. Quand un jour survient une fissure au fond de cette piscine, en préfigurant bien d’autres, celles de son cerveau. Un virage dans ce roman qui passe alors de la satire à une atmosphère plus dramatique, avec un regard sensible et acéré.»

Recueil - «Dictionnaire amoureux de la Coupe du monde», Vincent Duluc, Plon «La Coupe du monde est presque terminée. Pourquoi ne pas la prolonger encore un peu avec ces chroniques de l’une des belles plumes du journal «L’équipe»?»

Roman - «Le festin», Margaret Kennedy, La Table Ronde «Un manoir niché au sein d’une crique disparaît sous l’éboulement de la falaise qui le surplombait. Et avec lui, sept résidents. Qui? Un roman Cluedo empli d’espièglerie et de malice…»