Le Centre Point d’eau emploiera 45 personnes à Attert (vidéo)

Le chantier a commencé en septembre dernier et, si tout va bien, le centre d’accueil devrait être déjà opérationnel avant l’hiver 2023.

Des locaux, tous de plain-pied, d’une superficie de 3 500 m2, sont construits sur un terrain de 2,17 ha offert par la commune d’Attert. On y crée cinq nouveaux foyers pour accueillir 30 résidents: 18 autistes et 12 polyhandicapés.

45 emplois prévus

Le président Fries: "Le Point d’eau est parti de rien et sans le moindre sou, là où le désarroi et la souffrance étaient le quotidien pour plusieurs familles. Un beau parcours depuis 1980, année où est née à Grumelange l’association d’amis et de parents d’enfants handicapés. Notre budget prévu il y a un an pour cette construction en val d’Attert était de 6,5 millions, aujourd’hui on atteint les 11 millions !" Ce sont 45 emplois qui sont prévus le site attertois. L’ASBL a lancé l’opération "briques" qui permet à ceux qui le souhaitent, d’acheter une brique à un euro pour finaliser le financement du centre.

L’Awiph (Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapée) va participer au financement à hauteur de 1 800 000 €, les Amis de Point d’eau offrent quelque 300 000 €, le Trust (donateur grand-ducal) offre 450 000 €, Cap 48 a versé 80 000 €, la Province 200 000 € et d’autres dons divers 330 000 €. À noter aussi que le Point d’eau a obtenu par deux fois le Godefroid social notamment pour la construction de ce centre Attertois mais aussi pour la rénovation du gîte pour les familles de personnes handicapées de Grumelange.