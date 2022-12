La piscine de Saint-Hubert fermée jusqu'en mars à cause des prix de l'énergie

L’ASBL s’est fendue d’un communiqué pour expliquer la situation. Voici ce qu’elle écrit:

"Le Conseil d’administration de l’ASBL Sports et Culture se trouve face à des difficultés financières inédites et imprévisibles en cette fin d’année 2022 et ce, pour plusieurs semaines à venir.

En effet, les coûts énergétiques ont explosé tant au niveau du mazout de chauffage que de l’électricité, étant parfois multipliés par deux voire par trois. Malgré les panneaux photovoltaïques sur le toit du hall et les panneaux solaires thermiques qui seront posés cette fin d’année sur le toit de la piscine, nous ne pouvons faire face à ces dépenses exorbitantes imposées tant aux ASBL, qu’aux indépendants, qu’aux communes, qu’aux particuliers.

Nous devons donc limiter les conséquences de cette crise sur le budget de l’ASBL qui se trouve, selon les projections, dans une situation déficitaire très importante.

Les mois d’hiver sont évidemment les plus énergivores et demandent une consommation de mazout et d’électricité particulièrement élevée pour maintenir l’activité de la piscine, qui est déjà dans des conditions normales, largement déficitaire.

Les pistes de financement pour faire face à cette crise ont été explorées, mais ne permettront pas de faire face à ces coûts. La Commune, elle-même confrontée à la même situation, ne pourra pas n on plus couvrir l’ensemble de cette charge exceptionnelle due à la crise, temporaire, nous l’espérons."

Le personnel au chômage

"Parallèlement, une demande d’augmentation du subside annuel octroyé à l’ASBL sera à nouveau introduite auprès du collège communal pour l’année 2024 et à tout le moins une demande de subside extraordinaire pour 2023 dans l’attente de cette augmentation.

À l’instar d’autres communes, nous devons, pour pouvoir maintenir à l’avenir cette activité sportive essentielle, prendre la décision de fermer la piscine du 23 décembre au 3 mars 2023 (fin des congés de carnaval). Le personnel sera mis partiellement au ‘chômage temporaire énergie’.

Cette période sera mise à profit pour chercher de nouvelles sources de revenus et notamment au niveau des économies d’énergie.

Nous espérons que vous comprendrez cette décision forcée, prise en dernier recours pour ne pas hypothéquer l’avenir de la piscine.", conclut le communiqué.

On se rappellera qu’en décembre 2021 déjà, la piscine de Saint-Hubert avait été fermée "pour une durée indéterminée".

Cette fois-là, c’était à cause d’un problème d’ordre technique.

Mutualiser les coûts avec les autres Communes ?

Nous avons demandé au bourgmestre Pierre Henneaux ce que son collège comptait faire. Il a expliqué qu’avec les prix de l’énergie et l’indexation des salaires, cela n’est pas évident.

"On verra comment donner un subside et quel montant, quand on aura le compte 2022 l’année prochaine. Pour cela il nous faudra voter une modification budgétaire", annonce le bourgmestre.

Pour lui, une Commune seule ne peut pas s’en sortir.

Il propose de mutualiser les coûts entre toutes les Communes qui profitent de cet outil: "Il faudrait mutualiser les coûts de fonctionnement de la piscine parce que d’autres Communes (comme Libramont ou Sainte-Ode par exemple) en profitent aussi, même si leurs habitants payent un peu plus cher que les locaux. Mutualiser, c’est vers cela qu’il faudra aller si on veut sauver les piscines dans la province", conclut-il.

La piscine allait de toute manière être fermée 15 jours pour l’entretien annuel.

La fermeture sera donc prolongée de 8 semaines.