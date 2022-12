Il escroque des agriculteurs à Bastogne et Léglise: 18 mois de prison

Il a escroqué au moins 17 agriculteurs de la région de Bastogne et Léglise, entre octobre 2020 et décembre 2021. Philippe Dekleyn leur a fait croire que sa fille était atteinte de mucoviscidose et qu’il avait dû mal à payer pour ses soins hospitaliers, factures à l’appui. Il a brandi devant les fermiers une attestation de l’association Muco. Tout cela n’était que du vent, tout comme les produits d’entretien qu’il vendait au prix fort, prétendument pour l’association Muco. La plupart des fermiers n’en ont jamais reçu livraison, certains y ont perdu jusqu’à 480 €.