Éric a marché 100 kilomètres pour la bonne cause

Vendredi soir, alors que le thermomètre affichait à peine 1 degré, Éric Van Mensel, qui fait partie du club des Bottines Borquines, s’est élancé pour son grand défi. "J’ai démarré à 21h le vendredi et j’ai terminé le lendemain à 18 h 12, raconte-t-il. Le mercure est même descendu à -1 pendant une partie de la nuit. Mais je gère plutôt bien le froid, donc cela ne m’a pas trop handicapé. Je prenais quand même une boisson chaude après chaque boucle."

Pour ce défi, Éric Van Mensel n’a pas quitté le territoire communal. "En restant principalement sur la route, même si en temps normal je préfère marcher en forêt, confie Éric Van Mensel. De la fatigue ? C’est clair que les derniers kilomètres sont toujours plus compliqués, mais je suis toujours resté à la même moyenne (5,4 km/h) à peu près. Pour moi, le chrono n’est pas essentiel. J’ai pu compter sur plusieurs personnes qui ont parcouru une partie des 100 km avec moi, mais j’ai dû marcher seul pendant plus de 16 km. Après, cela ne me dérange pas, j’ai même parfois plus facile en étant seul. Et en plus, j’avais quelques personnes qui m’encourageaient sur le parcours. Si j’ai dormi jusqu’à midi le dimanche ? Pas du tout. À 5 h 30 du matin, j’étais réveillé. Et j’ai déjà prévu d’aller remarcher samedi."

On l’a dit, ce défi a été réalisé dans le cadre de Viva For Life. "C’est une opération qui me tient à cœur, confirme Éric Van Mensel. C’est tellement injuste de voir des enfants ne pas recevoir de cadeau ou ne pas pouvoir manger à leur faim sur le temps de midi à l’école ! Et avec l’augmentation de la vie, cela va devenir de plus en plus compliqué pour beaucoup de monde."

Alors qu’il reste encore quelques jours Éric Van Mensel avait déjà récolté plus de 940 €. Il est toujours possible d’effectuer des dons. "Et je remettrai le chèque au cube de Viva For Life", termine Éric Van Mensel.