Arlon : Noé Remy (Oney) sort "Luna", son premier single

Plusieurs sons à son actif

Ce premier son, né juste avant la crise du coronavirus, il l’avait dédié à sa copine du moment. entre-temps, d’autres projets ont abouti avec des morceaux comme High, Tous les Soirs, Broken (une réédition de son premier son), Dawa, Fuck la Vida, Pensées Noires et enfin Luna, le petit dernier réalisé avec l’aide d’un producteur professionnel. "Arker, un producteur, m’a contacté en 2021 après avoir entendu l’un de mes précédents sons. Nous nous sommes vus et il m’a proposé de m’accompagner sur un single qui s’appelle Luna et qui vient tout juste de sortir", raconte-t-il. Hormis ce dernier single, Noé travaille principalement avec ses potes. Ensemble, ils essayent, créent et composent des sons qui leur ressemblent. "Ce que je dis dans mes sons, c’est souvent des ressentis par rapport à moi-même. Je le fais pour moi, car cela m’aide à extérioriser. Si cela peut toucher des gens au point qu’ils se sentent concernés, c’est super", ajoute le jeune compositeur.

Vivre de sa musique

Son rêve ultime, comme beaucoup d’artistes, est de vivre de son art: la musique ! " J’aimerais vraiment avoir un grand bâtiment avec plein de petits studios à l’intérieur dans lesquels mes potes et moi on pourrait bosser tous ensemble ", espère-t-il. Actuellement en troisième (et donc dernière) année de bachelier à l’IMEP, l’Institut royal supérieur de musique et de pédagogie de Namur, option " informatique musicale ", Noé compte continuer à développer d’autres projets en rapport avec sa passion. " J’essaye d’être un peu plus actif sur les réseaux, mais on peut déjà écouter mes sons sur toutes les plateformes. Je suis en train de commencer mon premier EP et quelques singles vont sortir dans le courant du début de l’année 2023 ", termine-t-il. Un clip vidéo de Luna doit également sortir à une date encore inconnue.

