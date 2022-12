Viva for Life : Ophélie Fontana a été intronisée chez les Sossons d'Orvaulx !

Dès l’enfermement des animateurs, samedi soir, les défis et surprises n’ont cessé de se succéder. Une partie de la première nuit a été consacrée à des représentants luxembourgeois dont les fameux Sossons d’Orvaulx ! Revêtus de leur tenue de cérémonie, ils se sont d’abord présentés devant le cube de Viva for Life sur la place des trois fers. À l’intérieur, Philippe Herman et Denis Collard tenaient le crachoir pour commenter cet événement folklorique.