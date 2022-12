Le marathon Viva for Life a commencé à Bertrix (vidéo)

Malgré la météo polaire du week-end, la Place des 3 Fers de Bertrix était noire de monde ce samedi soir. Et pour cause ! C’est à cet endroit que la dixième édition de l’opération Viva for Life a été lancée en début de soirée, une première en Province de Luxembourg. Durant plus de 144 heures, le trio d’animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier vont assurer le direct sur la place bertrigeoise depuis le célèbre Cube de verre. Un espace qui va devenir leur maison l’espace de six jours. Au rez-de-chaussée, le studio radio et la cuisine. C’est là que le trio animera et se concoctera de bons petits plats. Mais contrairement aux autres années, le concept a changé. "Nous allons devoir cuisiner nous-même un menu composé de 5 aliments sélectionnés la veille par un des animateurs souligne Marco Leulier. Des aliments qui seront utilisés pour le dîner et le souper". À l’étage, le strict minimum. Une salle de bain bien sûr mais également trois chambres de quelques mètres carrés, juste de quoi y glisser un lit et une armoire. Pour descendre au studio, les animateurs emprunteront une rampe de pompier. "Cette année, fini les horaires fixes en studio a précisé Ophélie Fontana. Nous allons nous passer le relais via le buzzer enclenché par l’un de nous ou la régie". De quoi donc tenir les animateurs en alerte durant tous leurs temps de pause.