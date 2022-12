Tintigny met à l'honneur une dizaine de personnes et d'associations lors des vœux communaux

Merci « Dédée »!

Le premier à "Dédée", alias Andrée Thielens, qui tient la friterie "Les Routiers" sur le haut de Tintigny depuis 30 ans. Le second au comité des fêtes de Lahage qui organisait encore, il y a quelques semaines, la 50e édition de la Saint-Hubert. Le troisième mérite a été attribué au club de football de Rossignol qui a fêté ses 100 ans, cette année. Le quatrième et dernier mérite a été octroyé à Gwenaëlle Plainchamps, Louisa Monhonval, Milo et Luka Vincent ainsi qu’à Cédric Baudlet pour leurs exploits sportifs.

Un homme de cœur et la résidence Emilia

Gatien Dardenne, artiste sculpteur, qui a notamment conçu l’œuvre en forme de cœur que l’on peut admirer devant la maison médicale de Tintigny, a lui reçu le titre de citoyen d’honneur tout comme Jean et Séverine Peigneur, les propriétaires de la nouvelle maison de repos de Bellefontaine ; la résidence Émilia.

Martine Simon et les enseignants

En fin de cérémonie, l’ancienne secrétaire communale, Martine Simon, a reçu les remerciements des élus pour son travail au sein de la Commune entre 1983 et 2022. De même que trois enseignants communaux dont Anne Remience, qui est arrivée à Tintigny en 1983, et qui a notamment compté parmi ces élèves l’actuel l’échevin Cédric Baudlet. Philippe Gomrée, ancien militaire et professeur d’éducation physique très apprécié par ses élèves qui prendra sa pension en mai 2024. Pour terminer, Yvette Gravet, enseignante à l’école communale de Rossignol, a elle aussi reçu les honneurs pour ses bons et loyaux services depuis 1984. Cette dernière prendra une retraite bien méritée en juillet 2025.