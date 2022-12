La conseillère arlonaise Anne-Catherine Goffinet fera partie du nouveau bureau du Parlement wallon

Elle est la candidate du groupe d’opposition "Les Engagés".

On rappelle que les groupes d’opposition signent leur retour comme d’ailleurs dans les autres parlements de Belgique. Dans l’ex-cdH, ils sont deux Luxembourgeois à avoir été élus au Parlement wallon. L’autre député, René Collin est président de la commission du budget.

D’autres Luxembourgeois ?

Parmi ce groupe de sept membres du bureau (ou six si le PTB n’en fait pas partie) qui sera présenté mercredi et aura cette lourde tâche de restaurer dignité et confiance, pourraient figurer d’autres députés luxembourgeois.

Les partis doivent en effet trouver au sein de leur groupe de parlementaires les députés qui siégeront dans ce nouveau bureau renouvelé.

Pour Écolo, qui compte Jean-Philippe Florent comme député wallon luxembourgeois, c’est Olivier Biérin (Liège) qui sera présenté au bureau. Le groupe des députés wallons verts en a décidé ainsi.

Si le choix est effectué chez les Engagés et chez Écolo, le PS et le MR devraient communiquer très vite. Il existe de fortes probabilités cependant que d’autres luxembourgeois soient au final retenus par les présidents de parti.

Le bon profil de Philippe Courard

Au PS, Philippe Courard, l’ex-ministre hottonnais et ex-président du Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles présente un profil idéal et reste dans le dernier carré des "potentiels", avec notamment André Frédéric (Verviers) chef de groupe. Il semble cependant acquis que le parti présenterait un tandem homme-femme.

Au MR, c’est le nom d’Anne Laffut, la députée-bourgmestre de Libin, qui circule parmi d’autres. Elle est élue au côté de Willy Borsus ministre, vice-président de Wallonie et d’Yves Evrard, conseiller chestrolais. Il reviendra au président Georges-Louis Bouchez de décider.