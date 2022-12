"Virton fête Noël", cela démarre ce vendredi 16 décembre

Ces chalets sont tenus par des associations, mouvements sportifs ainsi que trois établissements Horeca (le Celtic, Lou Guardian et le Franklin). "Nous avons dû réduire le nombre de chalets à cause des normes de sécurité (1 m nécessaire entre les chalets et 6 m de chaque côté de l’actuelle friterie)", explique V. André.

Animations musicales

Un beau programme d’animations musicales agrémente cette opération "Virton fête Noel".

Cela commence ce vendredi 16/12 dès 20 h, sur l’Esplanade de l’Avenue Bouvier, avec le trio gaumais les Busy Bee, cover pop-rock des années 60 à aujourd’hui ?

Le samedi 17 décembre, le duo Bernard Hogge et Benoît Adam reprendra une série de musiques des années 70 et 80 en chansons françaises.

Le dimanche 18/12, on entendra Synapses, cover pop-rock (mélange électrique dans l’univers des classiques rock anciens et de morceaux récents. Enfin le lundi 26 décembre, ambiance musicale de 11h à 21 h.

Les chalets seront ouverts au public les vendredi 16 et samedi 17 de 17h à minuit. Ainsi que ce dimanche 18 de 16 à 12. Sans oublier le jour de la Foire aux Amoureux, le lundi 26/11 de 11 à 21 h.

Noël du Cœur sur la place

Le Noël du Cœur revient aussi sur la place Nestor Outer de Virton ce dimanche 18. de 18 à 20 h: dégustation d’huîtres et d’assiettes de saumon garni, vin, Orval, soft, soupe à l’oignon, boudin noir compote et vin chaud, avec la Concordia pour l’animation musicale. Vente d’objets au profit des œuvres du Lions Club et du Rotary.

Concert de Cœur Prélude de Habay en l’église de Virton à 16 h. Suivi du concert de Chantegaume Virton à 17 h. Entrée: 12 €..