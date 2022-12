Un supporter français de Neufchâteau: "Les Bleus vont gagner 3-2"

Thomas Fournet, de quelle région de France êtes-vous originaire ?

J’ai vécu au nord de Paris, à la limite avec la Picardie et ensuite dans la région de Rouen. Je suis arrivé en Belgique en 2009 par amour. J’avais rencontré une Belge. Treize ans plus tard, je vis toujours à Tournay et je suis papa d’une petite Aliénor âgée de 8 mois.

Vous êtes un basketteur connu à Neufchâteau et pourtant vous adorez le foot.

Oui. Je suis un fan du PSG. Mon père m’a amené le voir la 1re fois quand j’avais six ans. Je suis resté supporter. Je suis d’ailleurs venu la première fois en Belgique en 1996 pour une finale de coupe d’Europe (coupe des coupes) entre le PSG et le Rapid Vienne.

La patte de lapin de Dédé Deschamps

Et les Bleus ?

Bien sûr ! J’en suis fan aussi.

La victoire de l’équipe de France en demi-finale voici quatre ans face à la Belgique, comment l’avez-vous vécue en tant que Français de Belgique ?

Ouh là ! C’était assez compliqué pour moi. À certains moments, c’était même presque violent ! Ce ne fut pas facile à vivre. Pourtant, moi, j’étais pour les Belges quand ils jouaient et pour la France quand c’était le cas. Et quand ces deux équipes s’affrontent, j’espère que le meilleur gagne, c’est tout.

Comment trouvez-vous les Bleus de cette année par rapport à l’équipe qui a été championne du monde ?

Je les trouve plus forts. Je ne suis pourtant pas un fan de Didier Deschamps. Pour moi, il ressert la même tactique depuis dix ans. Ce n’est pas très joli à voir, surtout quand on sait le potentiel des joueurs sur le terrain. Mais bon, sa recette fonctionne et est efficace. Un entraîneur qui gagne a toujours raison… Il a de la chance. Les joueurs qu’il a fait monter après les blessures des titulaires se sont montrés à la hauteur. Il a très la baraka, comme l’a aussi signalé le président Macron.

Quel est votre Bleu préféré ?

Antoine Griezmann. Il est énorme et il fait un mondial parfait.

Celui qui vous plaît le moins ?

Difficile à dire, car ils ont tout bien rempli leur rôle.

Un petit mot sur l’équipe d’Argentine ?

C’est une très belle équipe spectaculaire. C’est un match qui restera historique pour elle aussi.

Vous fait-elle peur ?

Oui. Franchement oui. Je crains qu’elle soit survoltée. Cela fait tant de temps que ce pays attend sa troisième étoile !

Auriez-vous préféré la Croatie en finale, comme un remake de 2018 ?

Cela aurait été plus simple même si, si tel avait été le cas, on n’est pas en finale d’une coupe du monde par hasard.

« Zizou n’attend que ça »

Après le mondial, Dédé Deschamps doit-il rester à la tête de l’équipe ?

J’espère qu’il laissera sa place. Mais je pense qu’il voudra rester.

Qui verriez-vous pour le remplacer ?

Je vois bien Zizou. Il est libre et n’attend que cela.

Quel est votre état d’esprit à quelques heures de la rencontre ?

Je n’ai pas le temps d’être stressé, j’ai trop de boulot. On verra dimanche.

Votre pronostic ?

3-2 pour la France.

Qui va marquer, selon vous?

Mbappé et tête de Giroud à 2-2, à la fin du match. Messi en mettra au moins un aussi.

Où irez-vous voir le match et avec qui ?

Chez des amis, avec eux. Ils sont tous belges.

Avez-vous une vareuse tricolore, une sorte de gri-gri ?

J’ai un maillot et je pense que pour la finale, je vais le revêtir.

Restez-vous en contact à cette occasion avec votre famille en France ?

Oui, via WhatsApp et Messenger. On s’envoie des textos et des photos.

Irez-vous klaxonner dans les rues de Neufchâteau si la France gagne ?

Je ne pense pas, non. Je risquerais d’être un peu seul (rires).