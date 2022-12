Ruettte : Kévin Petit (Keno) sort la seconde partie de son album "Un jour sur terre"

Un premier concert en mai 2023 ?

L’artiste, originaire de Mussy-la-Ville (Musson), devrait d’ailleurs enfin rencontrer son public à l’occasion de son premier concert qui devrait avoir lieu en mai 2023 à l’Entrepôt d’Arlon. En attendant, on peut déjà apprécier un premier clip vidéo publié sur YouTube le 7 décembre dernier. " Le premier clip, celui de ‘Trop Fort’, est sorti mercredi dernier. Ce n’est pas un single, c’est plutôt un morceau d’introduction où je me mets en scène en studio. J’ai voulu composer cet album un peu comme le déroulé d’une journée. Les premiers morceaux correspondent à l’aube et les derniers, plus sombres, s’apparentent au crépuscule ", explique le chanteur. Ce jeudi 15, Vague à l’âme, un autre clip a été mis en ligne et ce vendredi, c’est tout l’album qui sera proposé à l’écoute sur toutes les plateformes numériques comme Apple Music, Spotify ou encore Deezer.

De la musique et des vêtements

Yunan records, c’est la marque créée par Kévin Petit et qui fait office de label. En parallèle de la musique, il vend aussi des vêtements floqués de ce logo afin que les gens qui le souhaitent puissent le soutenir en dehors de la musique. "Ma musique reste encore accessoire, je ne vis pas de ça. Je travaille toujours comme kiné, mais j’ai récemment arrêté de jouer au football à Ethe. Je devais faire des choix, car j’étais partout et nulle part. Le travail, la famille, le foot, la musique… C’était compliqué. J’ai dû me limiter", termine-t-il. Kévin Petit garde en tout cas une grande passion pour la musique. De futures productions sont d’ores et déjà envisagées.

www.yunnan-records.be