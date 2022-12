Rouvroy : la part communale pour le budget 2023 du CPAS augmente de 72.900 euros

Huit points composaient l’ordre du jour de ce "petit" et dernier conseil communal de l’année 2022. En ce jeudi 15 décembre, on notera deux absences, excusées, celles de Michel Marion et de Marie-Josée Grégoire. L’intervention phare de la séance a concerné l’approbation du budget 2023 du CPAS rouvirois. "Nous sommes inquiets. Nous devons faire face à une indexation des frais de personnel, une hausse des aides aux étrangers et des frais d’hébergement dans les MRS. Il y a également beaucoup plus d’aides sociales attribuées pour l’eau, le gaz et l’électricité", pointe Claudine Maudoigt, la présidente du CPAS.