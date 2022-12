Retour du marché de Noël

Ce samedi 17 décembre, de 9 à 13 h, marché de Noël à Halanzy, dans la cour de l’école du château, Une collaboration entre Amifer, l’école libre, l’ASBL " Ensemble’s ", les œuvres paroissiales, le Patro et les Scouts. Amifer s’est occupé de la décoration de la place et du sapin installé sur la nouvelle place. Les membres accompagneront Père Noël, samedi de 10 h 30 à 12 h 30 pour distribuer des sachets de friandises à tous les enfants (jusque la 6e primaire). Les anciens scouts ont monté la crèche. Les sympathisants des Ouvres Paroissiales s’activent depuis de nombreuses semaines pour préparer des produits de bouche de saison. Et la bûche de plusieurs mètres qu’ils découpent à la demande n’est pas moins célèbre ! Et pour les amateurs, des flammekueches seront cuites sur place. Une nouveauté cette année: " l’ASBL Ensemble’s " proposera une série d’épices indiennes issues de la production du projet de développement et de l’école qu’elle soutient depuis de nombreuses années à Pondichery.