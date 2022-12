Natagora sème des vieux vergers pour l’avenir

"Dès sa création, la régionale s’est attachée à la protection des vieux vergers et à la création de nouveaux avec d’anciennes variétés, explique Thierry Gridlet de Natagora Famenne. On s’intéresse aux vergers, car ils sont un biotope particulier avec une biodiversité particulière, un patrimoine pour les villages, et nécessaires à la préservation des vieilles variétés fruitières et de la diversité gustative."

Un responsable, ou plusieurs, par verger

Thierry Gridlet poursuit: " En 2019, Natagora nous a octroyé un subside de 10 000 € pour notre projet “Un verger pour l’avenir”, qui prendra fin en mai 2023. Les objectifs sont multiples. L’un est de trouver un responsable, ou plusieurs, pour chaque verger, et équiper les responsables d’une trousse d’intervention et pour qu’ils puissent s’occuper de leur gestion courante et surveillance.

La sensibilisation est aussi un axe important. Trois journées ont déjà été organisées pour les villageois, à Ambly, Chanly et Feschaux (Beauraing).

On les a initiés au biotope verger et à la taille des arbres. Deux sessions ont à ce jour aussi été proposées aux écoles, de Feschaux et d’Eprave, avec visite du verger, dégustation de jus de pommes, plantation d’arbres, et distribution d’un petit livre.

Promenades, panneaux didactiques,… On a également placé des panneaux didactiques devant quasi tous les vergers, les sites se trouvant sur des itinéraires de balades pédestres ou cyclistes. Natagora Famenne veut d’ailleurs aussi créer ses balades pédestres à proximité de chaque verger. Certaines ont déjà vu le jour. "