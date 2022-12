La Ville d’Arlon vend le domaine forestier de Viroinval

Alain Deworme (MRMC), échevin en charge de la Foret, explique: "On a eu l’occasion de mesurer toutes les difficultés de gérer un domaine aussi important que celui-là. Quand c’est proche d’Arlon on connaît les gens du DNF, on se rencontre souvent. Ce n’est pas le cas à Viroinval où gérer un domaine de 355 ha d’un seul tenant n’est pas rien. Point de vue des revenus, ils sont plutôt faibles depuis 4 ans. Ce sont essentiellement des conifères, très peu de feuillus et les récoltes auraient dû arriver dans les années qui viennent. Quel est le bien-fondé d’avoir un domaine si loin d’Arlon qui rapporte si peu ? Restait à définir le montant de la vente qui n’est pas simple. Il y a le foncier, un chalet, tous les arbres dont des conifères scolytés."

Une vente qui ne passe pas auprès de Jean-Marie Triffaux. "Vous évoquez des difficultés à gérer à distance ? Mais cette situation dure depuis 40 ans et du personnel communal se trouve sur place. Vous parlez de rentrées faibles ? Je demande à voir les chiffres. Quand on a une poule qui pond des œufs d’or on ne la tue pas. Chaque fois qu’on fait des coupes, l’argent profite à la population. Ça fait des dizaines d’années que la Région wallonne nous demande si on n’est pas vendeur. Qu’on vende Aywaille alors puisque Spadel veut un morceau."

Le conseiller Pour vouS Demande à pouvoir consulter le tableau avec les recettes des coupes ordinaires et extraordinaires des 20 dernières années avant de prendre une décision qu’il juge prématurée. "Je suis complètement étonné. Fernand Asselborn disait toujours, lorsqu’il était échevin, qu’il ne fallait pas vendre. Ce soir on décide de vendre des bijoux de famille ! Il ne faut pas voter ce point. C’est une décision de financier à court terme. Un one shot. Après c’est terminé. Ce bois représente 20% de nos propriétés boisées."

La destination de la recette de cette vente, expliquée par Alain Deworme, ne rassure pas. "L’intégralité de l’argent sera dédiée à des produits forestiers (achats de terrains boisés, projets de verdurisation plus modestes…) pour une transition écologique à Arlon, Pour les citoyens arlonais."

Et Vincent Magnus (Arlon 2030) d’ajouter: "Tout le monde peut comprendre que l’on ne peut pas contrôler un travailleur à 150 km d’Arlon. Fernand Asselborn disait surtout de ne pas vendre les bois d’Aywaille car il y a de l’eau sous le sol et que cela vaut une certaine somme. C’est vrai que c’est vendre un beau domaine mais qui va bénéficier à la population arlonaise dans un cadre précis. Selon un rapport financier, le domaine ne rapporte plus autant d’argent qu’avant."

Romain Gaudron (Écolo + ) prône la prudence: "Je pense qu’il vaudrait mieux attendre et définir les balises précises par rapport à l’achat de propriétés. Il serait également intéressant de demander un second avis pour voir si l’expertise du comité d’acquisition est bonne."

Au vote, le point est adopté par 19 voix favorables. 5 non et 1 abstention dans les rangs d’Écolo et Pour vouS.