La réaffectation du site de la cité administrative de l’État à Arlon: le permis sera déposé en janvier

Ce lundi 19 décembre aura lieu une nouvelle réunion d’information à destination des proches riverains, "Elle n’est vraiment pas obligatoire, mais, avant de remettre le dossier, on voudrait présenter ce projet de façon conviviale, on a l’a amélioré en qualité environnementale, en espérant rassuré avant le dépôt", dit l’architecte Filipe de Pimentel. Autant déminer les éventuels recours.

Les informations de la réunion d’information préalable (RIP) à l’étude des incidences se confirment, ce seront bien 220 logements: studios, appartements de 1 à 4 chambres. Mais surtout une mixité puisqu’on retrouvera aussi une surface de bureaux, un complexe hôtelier avec coworking, des salles de sport, une supérette au rez, une brasserie et une nonantaine de chambres avec encore des apparts pour courtes locations.

Le « diplomate » Jaspers

La famille Jaspers est à la barre, elle est propriétaire des lieux loués actuellement à la Régie des Bâtiments. On y retrouve des services des finances, avec pas mal de bureaux vides.

Pour M. de Pimentel, le relais local de l’auteur de projet, c’est continuer à intégrer les demandes des riverains. Pour lui, on ne serait pas dans un projet immobilier classique: "C’est une famille qui vient investir, et c’est comme cela depuis le début, avec une grande transparence."

Selon lui, la réunion de ce lundi devrait montrer qu’on a tenu compte d’un maximum de demandes: des avancées purement techniques comme l’écoulement d’eau, l’attention à la nappe phréatique, la qualité des routes. Le côté déchets aussi avec des stockages enterrés. Enfin l’aspect écologique: "On veut rassurer le voisinage, on va assurer de nouvelles plantations, pour compenser certains arbres qui vont être coupés. Cela nous a été imposé par la Commune que chaque appartement ait des terrasses suite au Covid." Tout cela rassurera-t-il les riverains, aussi surtout inquiets par la mobilité ?

Quant à la viabilité du projet, ne dépend-il pas surtout de l’occupation par les services des finances ? "Faisons abstraction de cela, on verra après, il sera toujours temps de présenter un autre projet avec une connotation mixte. On ne fera pas d’autres logements." Enfin, la crise ne refroidira-t-elle pas les investisseurs ? "Non, le contexte crise ne nous impacte pas actuellement dans la procédure du dossier."

Alors premier coup de pioche début 2024 ? Avant il y a encore une enquête publique.