Chanly, Ambly, On, Bure, Froidlieu…

"Dans la réserve naturelle des Prés de la Wamme, sur les communes de Marche et Nassogne, le GRIMM marchois avait planté une dizaine d’arbres, on a complété ce verger désormais peuplé d’une cinquantaine d’arbres, note Thierry Gridlet. Certains de nos membres nous ont offert le petit verger d’Ambly, afin de le préserver. Alors qu’une convention entre Vivalia, la Commune de Wellin et la régionale a vu le jour pour la protection du Vieux verger de Chanly. Environ 80 arbres centenaires le peuplaient. Ils étaient en fin de vie. On les a remplacés au fil de leur disparition. À Chanly toujours, grâce aux subsides Biodibap de la Région, on a planté un verger sur le site de Launaie au centre du village. Et puis est venu le Life “ Prairies Bocagères ”". De 2012 à 2020, il a planté les vergers de Ry d’Howisse à Bure (Tellin), Han-sur-Lesse, Lavaux-Sainte-Anne, Behotte, et des réserves naturelles de la vallée de la Wimbe à Froidlieu (Wellin) et Feschaux.