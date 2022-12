Bonne nouvelle pour les Martelangeois, on ne touchera pas à la fiscalité en 2023

Bonne nouvelle pour les Martelangeois, on ne touchera pas à la fiscalité. Heureusement, afin de venir en aide aux communes, la Région wallonne a revu à la hausse les dotations communales pour éviter la faillite des entités locales.

Pour le mayeur Daniel Waty: "Dans ce contexte difficile, l’on constate que nos finances communales tiennent le coup, que le budget parvient à endosser tous les coûts en augmentation, qu’il est toujours possible d’envisager des projets et que nous ne devons pas revoir la fiscalité. Cette situation est certes le résultat de la bonne tenue des finances et cela depuis 27 ans !"

Quant à l’échevin des Finances Stéphane Mertz, il a ajouté: "Ce maintien d’une fiscalité qui épargne au maximum nos citoyens a été possible grâce à notre projet d’augmenter les logements et ainsi le nombre d’habitants. Plus il y a de citoyens qui paient des taxes dans la cité, plus nous avons la possibilité de ne pas augmenter ces taxes !"

Un remboursement de 160 €/habitant

On a pu épingler lors de cette longue litanie des chiffres, qu’au budget ordinaire (frais de personnel, de téléphonie, de chauffage, d’électricité, d’assurances, de financement de la zone de police, de la zone de secours, du CPAS…) un montant de 4 635 169 €, personnel: 1 922 846 € (41,5%), fonctionnement: 1 523 293 € (32,9%), transferts (CPAS, Police, secours...) 868 513 € (18,7%), CPAS: 190 000 € depuis 2013 grâce à l’ILA, zone de secours: 101 700 €, zone de police: 153 592 €. La dette des ardoisiers, c’est un remboursement annuel de 346 487 € (capital et intérêts), soit une charge de 160 €/habitant.

Au budget extraordinaire (projets et investissements) quelque 6 110 000 € sont prévus. Ils concernent notamment l’agrandissement de la maison de village de Martelange: 1 177 548 € (subside escompté: 738 774 €), entretien façade maison communale: 40 000 €, construction logements tremplins au "Pré Fleuri": 750 000 € (subside: 390 000 €), démolition de l’ancienne menuiserie: 144 000 € (subside: 90 000 €). Entretien des voiries – PIC 2022-2024: 400 000 €, remplacement 1/10 de l’éclairage public par des LED: 14 370 €, égouttage de la rue de Radelange: 50 000 €, entretien toitures bâtiments communaux: 30 000 €.

À épingler aussi la rénovation énergétique salle de village de Radelange: 847 513 € (subside 678 010 €), augmentation du capital de la RCA (Régie Communale Autonome) qui gère le hall sportif, la construction du hall technique à Warnach commun aux communes de Martelange et Fauvillers: 500 000 €.

Il est également prévu la rénovation de la façade de la résidence "Le Schiste": 50 000 €, enfin après 8 ans de tractations l’achat du terrain TEC à la route de Bastogne: 120 000 €, des travaux d’aménagement dans le parc de la Tannerie: 627 899 € (subside: 502 319 €) et la construction d’un nouveau poste de Police à l’entrée du Quartier Saint-Nicolas.

Nous reviendrons sur certains des nombreux autres points abordés dans une de nos prochaines éditions.