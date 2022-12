150 marcheurs ont participé à la première Marche du souvenir de Bande

Au départ de l’école, à deux pas de l’église, où le drame avait débuté avec l’arrestation à la sortie de la messe par les nazis des victimes, 150 marcheurs ont parcouru 5, 10 ou 15 km. Parmi lesquels des représentants du conseil communal de Nassogne, dont le bourgmestre Marc Quirynen et José Dock, échevin du Tourisme et du Patrimoine, et d’anciens militaires du 4e bataillon logistique de Marche, parrain du mémorial de Bande.

« Un week-end de mémoire »

"C’est une belle participation, quand on sait que ce week-end se déroulait aussi les commémorations à Bastogne et reconstitutions à Manhay, avance Dominique Paulus, présidente du comité de mémoire, actif depuis 5 ans. L’idée de la marche du souvenir est d’offrir une possibilité de mieux connaître une page d’histoire peu ou mal connue."

Dimanche, les hommages débuteront par une cérémonie, à 10 h 30 à l’église de Bande. Ils se poursuivront au mémorial de Bande, le long de la N4, là où furent assassinées les 34 victimes. Après quoi un verre de l’amitié sera servi à la salle Saint-Pierre de Grune.

Dominique Paulus souligne par ailleurs: "Beaucoup de marcheurs sont demandeurs de réorganiser la marche en 2023, le même week-end que Manhay et Bastogne. Ils pourront ainsi faire un week-end de mémoire, ce qui finalement est une très bonne idée. Les commémorations resteront indépendantes de la marche. Elles s’inscrivent dans un cadre officiel à l’inverse de celle-ci."