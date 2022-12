Voici la liste des projets pour 2023 à Paliseul

Jean-Pol Hannard a présenté le budget 2023. Avec une bonne nouvelle puisque les taxes ne sont pas en augmentation. "Nous avons prévu des investissements financiers et humains. Nous sommes dans une spirale positive par la concrétisation de nombreux projets à large impact et nous avons voulu mettre à plat certaines problématiques comme la gestion des bâtiments ou encore l’octroi de subsides Et il faut aussi souligner l’investissement humain de tous, indique l’intéressé. À l’exercice propre, le boni est de 400 450 €, ce qui n’est jamais arrivé. Mais il est à tempérer puisque nous allons rembourser de manière anticipative le prêt CRAC dans le cas de la crise des scolytes (250 000) afin d’avoir plus d’indépendance. Par ailleurs, l’IPP est calculée sur quatorze mois et non pas sur douze."