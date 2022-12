René Brevers est originaire de Lierneux, Anne-Marie Tromme de Werbomont. En 1976, quatre ans après son mariage, le couple s’installe à Vielsalm. René a passé sa vie professionnelle au sein de la société alors appelée Belgacom. Anne-Marie, elle, infirmière de formation, a travaillé à la mutuelle. Elle a également été présidente du CPAS. C’est aussi une des chevilles ouvrières des Femmes prévoyantes socialistes de Vielsalm.

Solange et Joseph

Joseph Remy est né à Bihain. Sa future épouse, Solange Gritten à Petit-Thier. Habitant à Neuville, Joseph a été indépendant alors que Solange, elle, a travaillé en tant qu’infirmière au sein de l’ancienne MRS salmienne. Le couple est parent de deux enfants, un garçon et une fille, et cinq fois grand-parent.

Liliane et José

Liliane Leclere est une pure salmienne, José Georges, lui, a vu le jour à Robertville. Lui a travaillé au sein de l’entreprise Daniel Stoffels à Sourbrodt – Waimes, elle étant femme au foyer. Parents de deux enfants, le couple est également grand parent à deux reprises.

Marie-Claire et Jean-Claude

C’est à Petit-Thier que Jean-Caude Schenk, originaire de Beho et la Liègeoise Marie-Claire Glaude ont uni leur destinée. Une famille nombreuse viendra couronner cette union. Jean-Claude a été instituteur à l’école de Grand-Halleux, avant de devenir directeur de l’école communale. Il est également connu pour être le président de la Canta Salma. Marie-Claire institutrice de formation, a également été organiste à Vieslalm.

Marie-Jeanne et Pierre

Pierre Christophe et Marie-Jeanne Gabriel sont connus dans le paysage salmien en tant qu’exploitant du magasin "Femina", enseigne qui affiche une existence centenaire, fondée par les grands-parents des Pierre. Ce dernier est très actif dans la vie salmienne, qu’elle soit associative ou commerçante. Deux filles sont nées de cette union. Le couple compte également des petits-enfants.

Jeanine et Georges

Jeanine Lejeune a vu le jour à Grand-Halleux, Georges Piette à Verviers. Après avoir vécu quelques années à Angleur, le couple s’installe dans la commune salmienne.

Trois enfants sont nés de cette union. Jeanine et Georges sont grands-parents à plusieurs reprises. Si elle se chargea de sa famille, lui travaillera comme douanier et chauffagiste.

Jacqueline et Claudy

C’est à Trois-Ponts que Claudy Duhr et Jacqueline Delvaux ont échangé leurs consentements. Deux fils ont enrichi cette union, fils qui sont devenus parents à leur tout. Sur le plan professionnel Jacqueline a été assistante de pharmacie et Claudy, lui, conducteur de train avant de devenir technicien.

Monique et Francy

Elle a vu le jour à Vielsalm, lui à Soy. Monique Léonard et Francy Borremans ont exploité pendant de très nombreuses années un magasin de chaussures et d’articles de sport au cœur de Vielsalm, magasin fondé par le père de Francy. Deux enfants et quatre petits-enfants illustrent l’album familial de ce couple.