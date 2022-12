Nous avions relaté la séance tendue entre Jacques Polinard et Anne Carrozza. "Comme beaucoup, je ne suis pas sorti serein des deux derniers conseils, indique Philippe Léonard. J’ai discuté avec les différents groupes. Des discussions, de part et d’autre, sont sorties du cadre du conseil. Tout le monde souhaite le retour de la sérénité. Je demande à chacun, et je m’inclus dedans, de recentrer le débat et d’éviter les propos dérangeants à l’encontre de chacun des membres du conseil. Car cela ne grandit personne et certainement pas la Commune. " La suite du conseil a en tout cas semblé prendre cette (bonne) direction.

Notons aussi que le budget CPAS a été voté à l’unanimité. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.