Un monument inauguré sur la Pattons' Route à Fauvillers

La ville de Bastogne, les communes de Fauvillers et de Vaux-sur-Sûre ont voulu créer sur le terrain, là exactement où les hommes se sont battus pour notre liberté, un monument tangible, la Patton’s route.

Le bourgmestre Stilmant a rappelé que la 4e division est arrivée de la forêt d’Anlier, où elle avait déjà échangé quelques tirs dans des échauffourées, est passée le long du Pâchis à Fauvillers, et s’est engagée vers Hotte, puis Burnon ou Chaumont où les combats ont été particulièrement violents.

Le mayeur a ajouté: "Nous voulions montrer où ces événements ont eu lieu. Nous voulons que nos enfants sachent précisément ce qui s’est passé ici à Fauvillers, Hotte, Burnon, Chaumont, Assenois, nous voulons que nos descendants conservent la mémoire de ces jours fatidiques, nous voulons qu’ils sachent que si nos villages vivent en paix, c’est grâce au sacrifice de soldats. Merci ! Aucun terme n’est assez fort pour témoigner de notre gratitude."

Grâce à la mémoire civile

La Mémoire civile, ce sont les dynamiques membres de ce groupement qui sont à l’initiative du projet. Ils ont pensé le tracé, les panneaux, le monument, ils ont mis en contact les communes et ont porté cet itinéraire de la mémoire en fédérant les énergies et en guidant dans la mise en œuvre pratique. Ce sont eux qui ont également obtenu le soutien de la Province. Un merci a été adressé aux communes partenaires, Bastogne et Vaux-sur-Sûre, avec lesquelles Fauvillers travaille déjà à la publication d’un flyer sur la Patton’s route, et à une activité qui pourrait mettre cette mémoire en évidence.

C’est "Ardennes Breaktrough Association", qui, sur le terrain, a fait vivre cet itinéraire depuis des années, a organisé des visites et a conservé la mémoire, à travers des documents. C’est aussi le service des travaux, qui a réalisé les pupitres et les monuments qui jalonnent le parcours sur la partie de Fauvillers, et cela avec une mention toute spéciale à Jean-Lou Baikrich, qui a réalisé la statue de Patton à 18 ans, suite à sa formation à l’ICET avec Gwennaël Spote, son professeur, et membre de la Mémoire civile.