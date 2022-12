Un chemin plus vert grâce aux écoliers de Lamorteau

Si les ouvriers communaux ont déjà planté des arbres fruitiers, les enfants vont poursuivre l’aménagement et l’embellissement de ce coin grâce à leur projet. Celui-ci s’inscrit donc dans un beau partenariat avec la commune.

Cette plantation s’est déroulée le 5 décembre en matinée. Dans ce contexte, une dizaine de parents, des ouvriers communaux, Anne Léger du Parc Naturel de Gaume et bien sûr les enfants de 3e primaire et leur institutrice, Madame Sylvianne ont mis en terre 57 plants (buissons, arbres, etc.).

Tous étaient ravis de cette première action. Il reste bien sûr du travail jusqu’à l’inauguration du chemin, mais toute l’équipe reste motivée par ce projet intéressant qui va permettre aux enfants de travailler des compétences en mathématiques, en langue française et bien sûr, au niveau du respect de l’environnement.