« Sport & Culture » à l’école d’Awenne, ça marche

Objectif principal, le bien-être de l’enfant

Un tel projet permet donc d’offrir à tous les enfants un accès au sport et à la culture durant les moments d’école. Pour les élèves du primaire, il en coûte seulement 20 € pour l’année. Une bouffée d’oxygène pour les élèves qui se détachent ainsi de l’école le temps d’un après-midi. "On cible clairement le bien-être de l’enfant, poursuit Mathieu Leclère. Ces périodes permettent aussi de valoriser les enfants qui éprouvent des difficultés dans leurs apprentissages scolaires. Si je ne suis pas bon en math, je le suis peut-être en sport par exemple. Le jeudi, nous ne déplorons aucun absent, preuve que le concept plaît aux enfants." Pour mener à bien ce projet, l’école d’Awenne peut compter sur des infrastructures communales au top, tant pour le sport que pour la culture, chose indispensable selon le directeur. Jeudi dernier, une délégation des Castors de Braine est venue participer à une séance de basket. Un parrainage important qui démontre le sérieux du projet. Le chef d’établissement rêve-t-il d’instaurer ce type d’idée dans les autres écoles de la commune ? "Pour le moment, ce projet est unique et mené sur deux années, souligne-t-il. On analysera ensuite les points positifs et négatifs. Faire un copier-coller dans les autres écoles ne sera jamais possible car il faut tenir compte des coûts, de l’organisation, etc. Mais le concept semble plaire puisque de nombreux collègues directeurs me contactent en ce sens."