Sainte-Ode : Maria Michel a fermé son magasin de Lavacherie

Maria Michel a toujours vécu à Lavacherie. Après ses premières années d’études au village, en 1945, elle prend la direction de Bruxelles et l’institut Boué pour devenir coiffeuse. L’année suivante, elle ouvre son salon qui accueillera jusqu’à 3 sièges. Une activité qu’elle poursuivra jusqu’en 2002 En 1952, elle adjoint à son activité un magasin. "J’ai encore plaisir à m’y retrouver, à gérer ma librairie, mes stocks même si les journées sont longues, expliquait-elle en 2015. Et puis je dois avouer que je ne me vois pas vraiment rester sans rien faire."

Malgré des cambriolages, des vols par ruse et des effractions, mais aussi une concurrence grandissante des grandes surfaces, elle n’avait jamais abandonné sa passion pour le commerce, un commerce comme on en trouve quasiment plus dans nos villages.

Marie Michel a donc définitivement pris sa retraite le 13 décembre. Une bénédiction en présence de l’urne cinéraire aura lieu en l’église de Lavacherie le samedi 17 décembre à 14 heures