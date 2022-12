"Mais où crèche Saint-Léger ?", un rallye gastronomique de fin d'année

Ainsi le groupe Télévie proposera des bûches de Noël, de la bière de Noël, l’Harmonie Saint-Cécile de la tartiflette, de la soupe à l’oignon, des crêpes. Le tennis club annonce de la soupe d’hiver, des hot-dogs choucroute de Gaume, la bière Deren, le club des jeunes de la soupe à l’oignon et du jus de pomme aromatisé, le Caf’Conc ' renseigne de la soupe aux pois et du pâté gaumais, Côté Arôme verra son stand agrémenté de thé amaretto, le Lys, de beignets et péket. Le football servira de la Touffaye et du maitrank chaud.

Les "Amuse-bouche de Giulia" aligneront de la crème brûlée au foie gras, du velouté aux champignons, divers zakouskis, du Spritz, des eaux aromatisées…

Quant aux potelles, elles serviront des toasts aux champignons, des thüringers, de la soupe à l’oignon, des pipes gaumaises, des crêpes, de la Leffe de Noël, de l’Orval, du vin chaud blanc et rouge et offriront les boissons aux moins de 12 ans !

Bref voilà de quoi faire un choix éclairé. Cette manifestation nocturnedébutera dès 17 h 30.

Dans la Cour communale à la rue du Château (à l’arrière de la maison communale) le personnel de la bibliothèque accompagné par l’équipe des scouts organisera des activités pour les enfants et vers 18 h 30, le père Noël distribuera aux petits et grands quelques friandises.

Ensuite direction la place de convivialité devant l’église vers 18 h 45, pour lancer officiellement la soirée avec vin et chocolat chauds offerts à tous par l’administration communale.