Léglise : une motion votée en soutien aux agriculteurs

Un budget à l’équilibre

Le budget communal 2023 a été présenté par l’échevin Stéphane Gustin. 12 millions d’euros sont prévus pour le service ordinaire et le boni se chiffre à 58 500 €. Pour l’extraordinaire, la commune continue ses investissements puisque les dépenses se chiffrent à plus de 4,7 millions d’euros. Voiries, égouttages et sécurité routière représentent plus d’un tiers de ce budget. Les investissements en eau représentent également une grosse part du budget avec l’aménagement du centre de production à Bombois. "Malgré le contexte actuel et les différentes crises, le budget est à l’équilibre se réjouit l’échevin. Notre ligne de conduite est prudente mais nous continuons nos investissements dans les différents projets". Elodie Gillet, cheffe de file de la minorité, s’inquiète cependant des frais énergétiques pour le futur. Selon elle, il aurait fallu budgétiser en imaginant la pire des situations à ce niveau. "Tout a été calculé avec les données connues précise Stéphane Gustin. Le faire en spéculant les chiffres futurs n’est pas concevable. Au pire, nous passerons par une modification budgétaire en cours d’année". Notons que le boni global de la commune est d’1,4 million d’euros et que les provisions se chiffrent à près d’un million d’euros. Au vote, la minorité s’abstient tout comme la conseillère indépendante Éveline Gontier.