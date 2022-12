Le projet de Mabompré expliqué aux citoyens via des ateliers

"Ces éoliennes feront 200 mètres de haut et distanceront les premières habitations d’un kilomètre, soit 200 mètres de plus que ce que nous le demande la Région wallonne, explique Nicolas Kinard, d’Eneco. Les nuisances seront donc limitées au niveau stroboscopique et acoustique. Selon nous, ce projet est donc cohérent avec son environnement."

Vulgariser l’étude d’incidences

Sur base d’inscription, les citoyens pouvaient donc venir s’informer sur l’état d’avancement de ce dossier. Quatre stands d’information étaient prévus. "Un stand général explique le planning du projet et son évolution dans le temps, glisse Loïc Biot, d’Engie. Les autres expliquent les impacts du projet, le fonctionnement du chantier et les mesures environnementales liées aux espèces que l’on retrouve sur la commune de Houffalize."

"L’objectif de ces ateliers est de vulgariser les résultats de l’étude d’incidences, enchaîne Nicolas Kinard. De cette manière, nous pouvons vraiment partager une discussion avec les citoyens, plus facilement que devant une salle de cent personnes."

Peu d’inscrits

Peu de monde s’était toutefois déplacé à cette soirée. Un signe positif ou négatif ? C’est un peu comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ceux présents n’ont pas hésité à partager leurs craintes, tant par rapport à la faune, la flore ou les nuisances pour les habitants. "Je suis attaché aux questions nature et je m’interroge sur l’installation de mâts en forêt, nous confie cet habitant. Je trouve cela très contradictoire."

"Il est préférable que ce projet s’implante sur des terrains communaux que privés mais je garde un sentiment mitigé", ajoute un autre.

Opération de comm’?

Pour les opérateurs, et la Commune, cette réunion devait briser les tabous sur ce dossier, en toute transparence. Un moyen de rallier la population à sa cause ? Sans doute, quand on sait que d’autres projets sont en cours d’étude sur des terrains privés. "L’objectif, c’est de se démarquer, avoue Nicolas Kinard. À nous de montrer que nous n’avons rien à cacher. Ce n’est pas une opération de promotion mais une démonstration des impacts potentiels de notre projet sur leurs habitations."