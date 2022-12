Le budget communal de Saint-Léger présente un boni de 391 000 €

Il se présente avec 1 225 000 € de travaux annoncés, mais beaucoup d’autres projets restent sur la route, même s’ils ont été annulés lors des dernières séances. "On va procéder par modifications budgétaires", complète Fabian Forthomme. Il en est ainsi par exemple pour l’aménagement de la place des Forgettes où un montant de 5 000 € est prévu, pour débloquer le dossier, permettre de désigner un auteur de projet et démarrer l’aménagement. "On va rentrer le permis de bâtir pour l’aménagement de l’aire multisport tandis que la placette d’environ 5 x 9 m sera réalisée par les ouvriers communaux au printemps", explique l’échevin des Travaux. Autre projet annoncé: la réalisation d’un aménagement touristique au terrain forestier "au trou de Pérou où une passerelle devrait relier des espaces et créer une belle promenade." Un budget de 45 000 € y est consacré. Des subsides sont possibles.

Mais par la voix de Vinciane Gigi, le groupe explique sa décision: "La salle de Châtillon a besoin d’un sérieux rafraîchissement, le club des jeunes de Saint-Léger a besoin d’un local, nos jeunes ont besoin de plaines de jeux, de terrains multisports, quoi que vous pensiez, le bâtiment intergénérationnel sorti du PCDR est un très beau projet, continuer à améliorer la sécurité sur et le long de nos routes…"

Et d’insister: "Nous ne demandons pas l’impossible et nous ne demandons pas de tout dépenser, ce n’est pas ce que nous disons et ce ne sont pas des projets démesurés que nous proposons". Mais voilà pour la minorité, "ce budget extraordinaire n’a rien d’extraordinaire".

À décharge, Alain Rongvaux décrit aussi la situation: "On vient de vivre des moments difficiles au niveau de l’administration avec plusieurs départs, alors tout met du temps, c’est partout dans toutes les communes."

Un budget ordinaire en boni

À l’ordinaire, la minorité s’abstiendra. Le budget s’affiche avec 7 449 799 € de recettes et un boni de 391 000 €. Les recettes principales proviennent du Fonds des communes (34, 9%, en hausse de 16%), du fonds des frontaliers (13%, en hausse de 9%). Les précomptes suivent les mêmes augmentations avec + 10% pour l’immobilier et + 20% pour l’impôt des personnes physiques. Il est à remarquer que selon la volonté de la Région, pour ces deux postes le montant total annoncé est inscrit au budget alors que la totalité de la part communale ne sera versée qu’à l’issue de la bonne fin de la dette.

Au niveau des dépenses la zone de police représente 406 350 € et la zone de secours 188 954 €. Les frais de fonctionnement sont établis à 39% et ceux de personnel à 36%. La dette est très limitée (4%).