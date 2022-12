Dernière halte de l'exposition "de la terre à l'assiette" à Marche-en-Famenne

Amandine Vandeputte donne le ton. Responsable du secteur viande à l’APAQ-W depuis deux ans, elle avoue: "Je viens d’un autre monde et j’avais, comme beaucoup, une image stéréotypée de l’agriculture. Je les voyais bourrus, sans vie sociale." Avec Éric Boschman, sommelier de renom, elle imagine alors de redorer le blason de tous ces gens qui triment aux champs, de créer du lien entre les producteurs et les consommateurs, et surtout d’inviter les derniers à pousser la porte des premiers. L’idée d’un livre fait son chemin et puis d’une expo aussi. On désigne quatre ambassadeurs (Julien Lapraille, Gérald Watelet, Sandrine Dans et Éric Boschman), on réalise de chouettes photos un peu décalées, on interviewe des agriculteurs et producteurs dans tous les secteurs (bovins, ovins, volaille, escargots…), de tous âges, de tous genres, dans toute la Wallonie. On écrit quelques recettes bien alléchantes et le tour est joué. Cinquante professionnels répondent à l’appel, le livre est imprimé et l’expo n’a plus qu’à circuler.