Une prime de 50 euros pour tous les ménages de la Commune de Rendeux

Colis alimentaires

Répondant à une demande de la minorité, qui avait motivé le report il y a quelques semaines, la présidente du CPAS, Lucienne Dethier, fait le topo sur les sollicitations dans son institution. Sans surprise, les demandes d’aides pour le chauffage deviennent de plus en plus nombreuses, tout comme les demandes de colis alimentaire. Fort de cet éclairage, et comme il l’avait déjà notifié, le chef de file de la minorité, Albert Cornet, commente: "Je reste convaincu que cette aide pourrait être mieux ciblée." Le bourgmestre Cédric Lerusse prend la main: "Je pense qu’il n’y a pas de bon système. Il y a tellement de ménages différents. La population pourra en profiter, tout comme les commerces qui souffrent également. Il sera, tout comme pendant la crise COVID, possible de faire don de ses chèques au CPAS." Albert Cornet met en avant, sans reproche aucun, qu’il est également "Difficile de cibler les commerces." Unanimité de mise.

Pont de Marcourt

Une unanimité également sur le futur chantier au pont de Marcourt. Le mayeur en présente l’essence: réfection de l’édifice et de ses trottoirs, éclairage plus sécurisant,..L’idée de prolonge les trottoirs jusqu’à la route régionale n’a pas été retenue: "Le DNF nous a signifié que cette option serait dommageable pour l’allée d’arbres" explique-t-il. Le conseiller Dominique Sonet (min.) s’interroge, lui, sur l’aménagement du carrefour avec la route principale. Cela fait l’objet d’un autre dossier met en avant le bourgmestre.