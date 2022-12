La bourgmestre, Laurence Crucifix, a expliqué que, voici quelques jours, compte tenu de la construction du centre hospitalier du centre sud à Houdemont à l’horizon 2028, la Ville de Libramont a décidé de lancer une procédure pour désigner un consultant médical dont la mission sera de réaliser un plan de soins de santé de reconversion et de développement de l’activité médicale ajusté de l’hôpital de Libramont, en y incluant Vivalia et tous les partenaires des soins de santé.

Concertation avec Bastogne

"Cette décision est le fruit d’une réflexion mûrie et aussi menée parallèlement avec la Commune de Bastogne depuis la fusion des deux entités hospitalières de Libramont et de Bastogne sous la dénomination de Centre hospitalier du centre Ardenne", a expliqué Mme Crucifix. La future nouvelle polyclinique de Libramont doit pouvoir être pensée et construite sur la base d’un plan directeur médical associant à la fois le centre de revalidation provincial, le centre Éclore et le plan stratégique Vivalia 2025 ", a-t-elle encore précisé.

L’objectif, a annoncé la bourgmestre, est de pouvoir présenter de nouvelles infrastructures de soins cohérentes, facilement accessibles au plus grand nombre, dimensionnées et adaptées aux futurs besoins médicaux des habitants du centre Ardenne, avant le déménagement de l’activité médicale aiguë à Houdemont. "Le souhait est donc de ne pas perdre de temps et d’être prêts afin de pouvoir s’inscrire dans le calendrier de la construction 2024 -2028 fixé par la Région wallonne", a conclu Mme Crucifix.