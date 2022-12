Retour gagnant pour le marché de Noël de Bérismenil

Réorganiser un événement après la crise sanitaire ne s’apparente pas à une partie de plaisir et de nombreux doutes subsistent comme celui, par exemple, de la présence ou non du public. Ce n’est pas à Alexandre Dupriez, boss du marché de Noël de Bérismenil (La Roche-en-Ardenne) qu’il faut le dire. Pour ses troupes et lui, ce samedi signifiait le grand retour des braseros dans le village, marque de fabrique du marché depuis ses débuts. Les doutes ont rapidement été dissipés. "Le bilan est super-positif. La météo était excellente, même si le brouillard a été un peu de la partie. Les exposants étaient de qualité et nous ont donné un retour très positif. Le public, lui aussi, était content de se retrouver", explique-t-il. Le nombre de personnes qui se sont déplacées ? Difficile à dire mais, en analysant le nombre de badges vendus aux entrées, notre interlocuteur signale que "nous 2 500 badges et tout est parti." Les nouveaux aménagements ont également trouvé l’adhésion du public. "Les nouvelles décorations ont été appréciées et l’absence de chapiteau au profit de concerts auprès des bars a aussi été une réussite", ponctue Alexandre Dupriez