Les finances communales sont encourageantes

Le budget 2023 s’élève à 750 390,77 € soit une augmentation de 69 990,13 € par rapport à 2022 (680 400,64 €). Ce qui nécessite une augmentation de l’intervention communale (+ 66 558,16 €) pour un total de 351 875,06 €. "Je remercie et je suis reconnaissante du soutien et de la confiance que nous apporte le Collège communal. D’autant plus dans un contexte budgétaire chaque année plus difficile", commente Patricia Richard.

Cet exercice budgétaire sera essentiellement marqué par l’indexation des salaires et des RIS (trois sont déjà annoncées l’année prochaine), l’augmentation des coûts de l’énergie, les cotisations patronales, mais aussi la continuité dans le renforcement des partenariats avec les différents services d’aides (Locomobile, Croix Rouge…). De plus, la réinsertion socioprofessionnelle sera toujours présente. La prudence est de mise par les temps qui courent. Certains projets ont été abandonnés momentanément.

La charge de la dette augmente

Au niveau communal, l’échevine des Finances, Colette Andrianne, a dressé un bilan clair et complet du budget 2023. "Le budget ordinaire présente un boni de 107 022,92 € à l’exercice propre, malgré les frais d’augmentation du personnel due à l’indexation et l’augmentation des postes énergétiques. Le transfert vers l’extraordinaire est augmenté de 30 000 €. Ce budget respecte les prescrits légaux. À l’extraordinaire, les projets sont nombreux. J’attire l’attention sur les 1 723 000 € d’emprunts qui alourdissent la charge de la dette, vu l’augmentation des taux d’intérêt".

Le budget ordinaire a été établi en essayant d’être le plus proche possible de la réalité tant au niveau des dépenses que des recettes. La part des impôts et redevances est en augmentation et représente +/– 28% comme en 2022, contre 29% en 2021 et 31% en 2020. Il a été tenu compte des augmentations des frais de personnel et du coût de l’énergie. Il se clôture par un boni à l’exercice propre de 107 022,90 €. La charge de la dette pour 2023 atteindra +/– 11% des recettes propres si tous les emprunts prévus sont souscrits. "Nous étions à 11,54% en 2022."

L’extraordinaire, pour sa part, contient notamment les dossiers retirés lors de la deuxième modification budgétaire. Au budget extraordinaire, il existe un mali de 1 253 022,30 €, couvert par un prélèvement au fonds de réserve extraordinaire. Trois dossiers restent financés par emprunts pour un montant total de 1 723 000 € (en partie hors balise).