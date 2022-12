La dernière Sainte-Barbe de Thierry Cailteux

Dans l’arsenal, professionnels, volontaires, stagiaires et jeunes sapeur-pompiers ont pris place face aux bourgmestres Kinard et Guillaume et aux commissaires Schmit et Martin de la zone de police sud-Luxembourg dont les territoires (Aubange, Messancy et Musson) sont desservis par le poste 2. Laurent Weis et Frank Hermes les chefs et adjoint du centre de service d’incendie et de secours de Pétange étaient également présents. Une rencontre "drink de fin d’année" qui voulait aussi marquer les liens forts qui unissent les services transfrontaliers. Et Thierry Cailteux qui compte 47 années de service à son actif de rappeler les bienvenus "à une certaine époque" des renforts des postes de Pétange et de Longwy pour des déclenchements importants de secours sur notre territoire.