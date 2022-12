Des milliers d'euros disparaissent des caisses du RFC Saint-Hubert : la trésorière est plus que suspectée

La Saint-Nicolas mise en péril

Le club de foot décide alors de déposer une main courante et tente de trouver un arrangement avec la fraudeuse. De l’argent a été rendu, juste de quoi payer les nombreuses factures en retard. "Mais le remboursement est très faible par rapport à l’argent disparu poursuit l’un des bénévoles. Nous réfléchissons donc de plus en plus à engager des poursuites judiciaires car nous ne voulons pas en rester là. Cette personne est en train de détruire le club de football de Saint-Hubert. Récemment, nous avons dû nous débrouiller pour offrir une Saint-Nicolas à nos affiliés. Les parents se demandent où est passé l’argent de leur cotisation. Dans un club de foot amateur comme le nôtre, l’ensemble des bénévoles se fait confiance mais on constate que certains ne sont malheureusement pas honnêtes".

Plainte dans les prochains jours ?

Le RFC Saint-Hubert version 2022-2023, c’est plus de seize équipes dont une dizaine rien que pour les jeunes. Après avoir connu un apport financier important et la première provinciale il y a quelques années, le club se reconstruit petit à petit avec des gens de la région. "Actuellement, nous avons la chance d’avoir des formateurs compétents et de vrais clubman à Saint-Hubert souligne l’un des bénévoles. Depuis deux ans, nous tentons de faire vivre le club sereinement avec des finances saines. On était sur la bonne voie mais découvrir de tels agissements, cela fait très mal. Nous pensons surtout à tous les enfants et parents qui nous font confiance". Après avoir déposé une main courante, le club envisage fortement de porter plainte dans les prochains jours.