Coup de pouce de l'Etat au budget communal de Libramont

Plus de dépenses mais aussi plus de recettes

Que retenir de ce budget ?

1. Les dépenses prévues au budget 2023 sont en augmentation de 2 263 000 euros, dont 800 000€ de plus pour le personnel et 720 000 € de plus pour les matières premières et l’énergie.

2. Parmi les projets prévus pour 2023, on citera les investissements liés à la distribution d’eau (2 000 000€), les travaux de voiries (5 000 000€), 1,8 million pour la rénovation énergétique du centre culturel, etc.

3. On prévoit plus de recettes: 1 650 000€ pour les ventes de bois et 2 950 000€ pour la vente de l’eau, 508 000 € du Fonds des communes et une recette exceptionnelle de 913 000€ de l’impôt des personnes physiques.

4. Le budget présente un boni à l’exercice propre de 284 770€ et un résultat global de 43 364€. " Nous avons constitué des réserves pour faire face à l’évolution de la crise actuelle, sans augmenter les taxes et les redevances communales", a conclu la bourgmestre.

«Une dette de 351€ par habitant»

Le conseiller Jacques Balon (min.): "On bénéficie d’une augmentation du Fonds des Communes et surtout de l’IPP, un cadeau de la Région et du Fédéral. C’est un one-shot. Or, l’an prochain, il y aura toujours une augmentation des frais du personnel et la crise. Par rapport à cela, on est le budget vérité ? Si vous l’aviez calculé, nous serions en déficit."

Le directeur financier, Marc Lejeune: " La manne qui nous vient de l’IPP ne sera plus là en 2024, c’est un fait. Ne croyez pas que l’État a donné 900 000€ sans contrepartie. Toutefois, les salaires bruts vont augmenter avec l’inflation. Cela signifie que ça va nous revenir dans deux ans, il ne faut pas l’oublier."

Le conseiller Jean-Michel Waltzing (min.): "Quand on compare le service ordinaire par rapport à une commune semblable à la nôtre, nous avons une dette supérieure. Chaque habitant de Libramont a 351€ de charge de dette, alors que la même commune ailleurs est à moins de 200€. Donc, on a 81% de plus. Cela, c’étaient les chiffres de Belfius en 2021 et on a continué à emprunter en 2022 et vous envisagez d’encore emprunter en 2023. On repart dans des travers."

Le budget 2023 est approuvé à la majorité.

Moins de RIS en 2022

Le budget du CPAS est présenté par le président Cédric Willay. On apprend que la population active (de 24 à 64 ans) représente la moitié des habitants. Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) a diminué (91 en 2020 contre 71 en 2022) et 60% de ces RIS sont octroyés à des personnes seules. Les montants de ces revenus ont été revus à la hausse.

Le budget 2023 du CPAS s’équilibre à 3,8 millions d’€. " On a puisé dans les provisions. Le gros impact des dépenses vient de l’indexation des salaires (une augmentation de 17,71% en deux ans)", a conclu le président.

Le budget est voté à l’unanimité

Dix bornes de recharge électriques

"On peut avoir 10 bornes publiques pour recharger des voitures électriques si on accepte le projet du ministre régional Henry, annonce l’échevine Carole Janssens. Ce sera gratuit pour la Commune qui devra toutefois entretenir les endroits et bien indiquer leurs emplacements. Il y en aura deux sur la place communale notamment." Unanimité.

Prochain conseil communal le 18 janvier.