Budget 2023 : les finances de Vaux-sur-Sûre en bonne santé

Au niveau de l’extraordinaire, les recettes et les dépenses s’équilibrent donc à un peu plus de 5,5 millions avec un grand nombre de projets comme les travaux en vue de régler les soucis de boues, les aménagements du cœur de village de Bercheux (avec un subside de 500 000 euros), l’amélioration des voiries agricoles, la réfection des églises, des travaux sur fonds propres pour améliorer l’implantation de Nives, les travaux d’améliorations énergétiques des salles et bâtiments communaux, les projets dans le cadre des dossiers POLLEC, la première partie des travaux du PIC FRIC PIMACI (voiries, sécurité routière, mobilité) pour 1,4 million d’euros.

L’agrément de l’ADL pour 23-29

Les édiles se sont également accordés sur le lancement du plan d’agrément de l’agence de développement local (ADL) pour les années 23-29. Cette structure a été mise en place en 2014 et endosse de nombreuses fonctions dans les quatre communes. La coordinatrice Émilie Dubois a présenté les deux grands axes du plan stratégique: renforcer la résilience et le dynamisme économique local avec notamment la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre et puis développer les produits touristiques doux, authentique et durable au cœur de la Forêt d’Anlier. De nombreux projets sont dans les cartons pour dynamiser les quatre communes de l’ADL (Vaux-sur-Sûre, mais aussi Fauvillers, Martelange et Léglise). "Vous nous proposez ce plan comme un menu bien appétissant, rend hommage le bourgmestre Besseling. Un mélange des plus intéressants de projets qui ont déjà démontré leur qualité et d’autres qui sortent de l’ordinaire. Précision aussi que les chèques commerces ne sont plus donnés après le passage au parc à conteneurs, mais restent bien d’actualité et feront leur retour dans les foyers avec une enveloppe qui est augmentée."

Un ensemble de projets qui devraient encore dynamiser un peu plus la commune de Vaux-sur-Sûre.