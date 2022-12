A la rencontre d'Emilie Gelon, la nouvelle responsable de l'Aviq en province de Luxembourg

Émilie Gelon, si vous deviez définir l’AVIQ en deux mots ?

C’est le plus gros organisme d’intérêt public wallon, avec un tiers du budget global de la Wallonie. L’AVIQ est responsable de politiques majeures qui impactent l’ensemble des citoyens wallons tout au long de leur vie.

Quels sont les domaines d’intervention de l’organisme ?

L’AVIQ travaille autour des branches handicap, bien-être et santé-famille. Nos missions sont nombreuses. On peut citer, entre autres, l’information sur les risques liés à la santé, la prévention et le dépistage de certaines maladies, des aides à domicile, la prise en charge des aînés ou encore l’accompagnement et accueil des personnes porteuses d’handicap. L’AVIQ agrée, subsidie ou soutient plus de 2 500 services.

Qu’est-ce qu’un bureau régional et quelles sont ses missions ?

Les personnes qui contactent nos bureaux sont reçues par nos agents de première ligne qui les aident à mieux définir leurs besoins. Ces conseillers d’orientation écoutent, informent et orientent ces personnes vers les différents partenaires généraux ou vers l’offre de service spécifique de l’AVIQ.

Des agents interviennent également sur le terrain ?

Oui, selon le besoin, il s’agit d’agents d’intégration sociale, d’agents d’intégration professionnelle, d’agents « suivi jeune », d’ergothérapeutes, de gestionnaires de dossiers d’aide individuelle à l’intégration, des médecins, des psychologues, etc..

Quid des personnes qui ne peuvent se déplacer dans le bureau régional ?

En province du Luxembourg, la problématique de la mobilité est présente. Des permanences décentralisées sont organisées mensuellement dans plusieurs communes. Nous pouvons également nous déplacer à domicile ou sur le lieu travail des personnes en fonction des besoins.

Comment contacter le bureau régional de Libramont ?

Il est situé à Libramont, rue du village n°5 et est ouvert de 8 h 30 à 12 h 30 sans rendez-vous et de 13 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous. Afin de pouvoir recevoir chacun au mieux, il est préférable de privilégier un premier contact par mail (br.libramont@aviq.be) ou par téléphone au 061/22 85 10.