5 communes répondent à l'appel à projets "bouge ton sport en inclusion"

Découvrir les plaisirs et bienfaits du sport

Ce mercredi matin, au ROX de Rouvroy, les élèves de l’enseignement spécialisé de Saint-Mard découvraient le tir à l’arc. Une discipline qui, au vu des larges sourires sur leurs visages, semblait susciter un grand intérêt. "Les personnes en situation de handicap ont aussi le droit de faire du sport, c’est même un très bon moyen pour préserver leur santé physique et mentale. L’important est d’avoir des personnes sensibilisées et, parfois, du matériel adapté", explique Christophe Lecomte, le responsable sportif du ROX de Rouvroy.

Concrètement, 5 communes ont perçu un subside pour mener à bien différents projets sur leur territoire. Libin a reçu 1 740 euros, Marche-en-Famenne 2 000 euros, Rouvroy 1 200 euros, Saint-Hubert 2 000 euros et Wellin 300 euros. Le montant des subsides varie en fonction du type de projet déposé. Pour Wellin, par exemple, les 300 euros ont servi à l’organisation d’une journée sportive au mois de juin. Pour Marche-en-Famenne, qui touche 2 000 euros, la somme a permis d’organiser des stages, des journées de sensibilisation, ou encore d’acheter du matériel sportif adapté.

5 communes sur 44...

Étonnamment, sur les 44 communes qui composent notre province, seules 5 ont déposé à temps leur dossier… "Il est clair que nous aurions aimé plus de candidatures, mais nous sommes très satisfaits d’avoir déjà 5 communes. Il faut bien commencer quelque part. Je suis persuadé que d’autres communes répondront présentes lors d’un prochain appel", explique Bruno Meunier du service provincial culture et sports.

Une personne clef

Outre les subsides, un facilitateur (comprenez une personne-ressource) a été désigné dans chaque commune afin d’aider les clubs sportifs à accueillir des personnes en situation de handicap. Au ROx de Rouvroy, c’est Christophe Lecomte qui a été désigné. "J’ai eu l’opportunité de suivre une demi-journée de formation APSA pour parfaire mes connaissances dans ce sujet. C’était très intéressant. Je suis motivé pour la suite", nous explique-t-il.

Dernier élément important: les élèves de kinésithérapie et d’éducation physique de la HERS (Virton et Libramont) prendront de plus en plus part à ce type de projet. L’avantage pour eux, c’est qu’ils pourront suivre, dans le cadre de leur cursus, la formation APSA de la ligue handisaport. De quoi leur permettre d’ajouter une nouvelle cordre à leur arc face aux personnes en situation de handicap.